Film
Rotzbub
"Rotzbub" erzählt, wie aus einem kaum beachteten Schankbuben ein ganzer Kerl und zudem ein scharfsinniger und legendärer "Triebzeichner" und "satirischer Scharfschütze" wird.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 23:10 - 00:35 Uhr
Ein saftiger, vom 2016 verstorbenen Karikaturist, Grafiker und Cartoonist Manfred Deix inspirierter Animationsfilm über die Pubertät der Republik, mit hochkarätigen Stimmen und abgefeimt treffsicheren Figuren.
Mehr zum Inhalt:
Beim Wirten in Siegheilkirchen sitzt ein Rotzbub und zeichnet die nackerte Fleischhauerin. Die Bilder erregen den ganzen Ort, der Rotzbub heißt Manfred Deix und hat Talent. Doch Maler braucht so eine Kleinstadt im Österreich der 1960er vor allem zum Überpinseln ihrer braunen Flecken.
Zum Glück gibt es das Espresso Jessy, das Bier und den Rock’n’Roll. Eines schönen Tages kommen die Roma in den Ort und mit ihnen die furchtlose Mariolina. Endlich gibt es in Siegheilkirchen wirklich etwas zu zeichnen. Aber den Ewiggestrigen im Dorf ist das Fremde natürlich ein Dorn im Auge und sie basteln schon an einer Bombe. (Quelle: Filmladen)
Stab
- Regie - Marcus H. Rosenmüller, Santiago López Jover
- Drehbuch: Martin Ambrosch
Stimmen:
Markus Freistätter
Gerti Drassl
Mario Canedo
Maurice Ernst
Roland Düringer
Erwin Steinhauer
Katharina Straßer
Adele Neuhauser
Susi Stach
Gregor Seberg
Branko Samarovski
Thomas Stipsits
Karl Fischer
Ulrike Beimpold
Wolfgang Böck
Armin Assinger
Juergen Maurer