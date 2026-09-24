Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Rotzbub
Das Bild zeigt zwei animierte Jungen. Der Junge links hat rotbraunes Haar, trägt eine Brille und hat einige Pickel im Gesicht. Der Junge rechts hat dunkles Haar und wirkt verärgert. Im Hintergrund sind Bäume und ein Gebäude sichtbar.

Film

Rotzbub

"Rotzbub" erzählt, wie aus einem kaum beachteten Schankbuben ein ganzer Kerl und zudem ein scharfsinniger und legendärer "Triebzeichner" und "satirischer Scharfschütze" wird.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2021
Datum:
Sendetermin
25.10.2026
23:10 - 00:35 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Ein saftiger, vom 2016 verstorbenen Karikaturist, Grafiker und Cartoonist Manfred Deix inspirierter Animationsfilm über die Pubertät der Republik, mit hochkarätigen Stimmen und abgefeimt treffsicheren Figuren.

Mehr zum Inhalt:

Die Darstellung zeigt eine Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, die Aufregung oder Schock ausdrücken. Im Hintergrund sind eine Festivalkulisse und eine Kirche sichtbar.
Quelle: Aichholzer Film/Filmbüro Münchner Freiheit

Beim Wirten in Siegheilkirchen sitzt ein Rotzbub und zeichnet die nackerte Fleischhauerin. Die Bilder erregen den ganzen Ort, der Rotzbub heißt Manfred Deix und hat Talent. Doch Maler braucht so eine Kleinstadt im Österreich der 1960er vor allem zum Überpinseln ihrer braunen Flecken.

Zum Glück gibt es das Espresso Jessy, das Bier und den Rock’n’Roll. Eines schönen Tages kommen die Roma in den Ort und mit ihnen die furchtlose Mariolina. Endlich gibt es in Siegheilkirchen wirklich etwas zu zeichnen. Aber den Ewiggestrigen im Dorf ist das Fremde natürlich ein Dorn im Auge und sie basteln schon an einer Bombe. (Quelle: Filmladen)

Stab

  • Regie - Marcus H. Rosenmüller, Santiago López Jover
  • Drehbuch: Martin Ambrosch

Stimmen:

Das Bild zeigt drei Personen in einem Raum mit Holzwänden. Ein Mann mit gelbem Hemd und Hosenträgern sitzt links, ein Junge in einem karierten Hemd in der Mitte und eine Frau in einem Kleid mit Schürze rechts.
Das Sittenbild einer niederösterreichischen Dorfgemeinschaft der 1960er-Jahre. Dieser Film ist ein Denkmal für Nachkriegs-Österreich, und es sind die Randexistenzen, die dabei gut aussteigen.
Quelle: Aichholzer Film/Filmbüro Münchner Freiheit

Markus Freistätter
Gerti Drassl
Mario Canedo
Maurice Ernst
Roland Düringer
Erwin Steinhauer
Katharina Straßer
Adele Neuhauser
Susi Stach
Gregor Seberg
Branko Samarovski
Thomas Stipsits
Karl Fischer
Ulrike Beimpold
Wolfgang Böck
Armin Assinger
Juergen Maurer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.