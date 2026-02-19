Hauptnavigation

"Ronja, die Räubertocher": Ronjas Vater Mattis (Börje Ahlsteht) hat in der Höhle Ronja (Hanna Zetterberg) auf seinen Armen. Beide schauen in verschiedene Richtungen, Ronja traurig und ihr Vater grinsend.

Film

Ronja, die Räubertochter

Ronja und Birk, zwei Kinder aus verfeindeten Räuberfamilien, verlassen ihr Zuhause, weil ihre Eltern ihnen die Freundschaft verbieten. Gemeinsam ziehen sie durch die Wälder.

Produktionsland und -jahr:
Schweden 1984
Datum:
Sendetermin
21.03.2026
09:10 - 11:10 Uhr

Dort müssen sie viele Abenteuer bestehen – mitten in einer bedrohlichen, mitunter von geheimnisvollen Gewalten beherrschten Natur. Ronja und Birk setzen alles daran, ihre verfeindeten Familien zu versöhnen.

Darsteller

  • Ronja - Hanna Zetterberg
  • Birk - Dan Hafström
  • Mattis - Börje Ahlstedt
  • Lovis - Lena Nyman
  • Borka - Per Oscarsson
  • Unsid - Med Reventberg
  • Glatzenpeer - Allan Edwall
  • Fjosik - Ulf Isenborg
  • Knotas - Henry Ottenby
  • und andere -

Stab

  • Regie - Tage Danielsson

