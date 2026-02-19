Film
Ronja, die Räubertochter
Ronja und Birk, zwei Kinder aus verfeindeten Räuberfamilien, verlassen ihr Zuhause, weil ihre Eltern ihnen die Freundschaft verbieten. Gemeinsam ziehen sie durch die Wälder.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweden 1984
- Datum:
- Sendetermin
- 21.03.2026
- 09:10 - 11:10 Uhr
Dort müssen sie viele Abenteuer bestehen – mitten in einer bedrohlichen, mitunter von geheimnisvollen Gewalten beherrschten Natur. Ronja und Birk setzen alles daran, ihre verfeindeten Familien zu versöhnen.
Darsteller
- Ronja - Hanna Zetterberg
- Birk - Dan Hafström
- Mattis - Börje Ahlstedt
- Lovis - Lena Nyman
- Borka - Per Oscarsson
- Unsid - Med Reventberg
- Glatzenpeer - Allan Edwall
- Fjosik - Ulf Isenborg
- Knotas - Henry Ottenby
- und andere -
Stab
- Regie - Tage Danielsson