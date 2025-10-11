Film
Rogue Trader
Der aus einfachen Verhältnissen stammende Tom Walker ist ein junger und ehrgeiziger Trader in einer großen Investmentbank. Er steigt schnell in der Firma auf.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 11.10.2025
- 23:15 - 00:25 Uhr
Von einem auf den anderen Moment trägt er die Verantwortung für das komplexeste und wichtigste Portfolio der kriselnden Finanzinstitution. Im Bemühen, die enormen Gewinnerwartungen der angeschlagenen Bank zu erfüllen, erfindet er ein illegales Trading-Instrument.
Mit diesem ist es möglich, geltendes Recht auszuhebeln und die internen Kontrollprozesse der Bank zu umgehen. Dadurch bringt er seinen Arbeitgebern Millionen ein.
Nachdem die Bank durch Steuergelder vor dem Konkurs bewahrt wurde, wird Tom sein Erfolg jedoch zum Verhängnis: Steigende Gewinnerwartungen lassen ihn die Kontrolle über sein eigenes System verlieren, und er muss erkennen, dass er nur ein Bauernopfer in einem viel größeren Plan ist.
Darsteller
- Tom Walker - Paulo Andre Aragao
- Erzählerin - Ankie Beilke
- Marc Vanderbilt - Tom Bowen
- Ben James - Patrick Dewayne
- Alexander Tarkov - Oleg Kricunova
- Neal Robertson - Thure Riefenstein
Stab
- Regie - David Preute