Film
Robin Hood - König der Diebe
Als Robin von Locksley aus langer Gefangenschaft nach England zurückkehrt, findet er seine Heimat verwüstet vor. Mit Azeem stellt er sich gegen den tyrannischen Sheriff von Nottingham.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1991
- Datum:
- Sendetermin
- 25.12.2025
- 20:10 - 22:40 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
In den Wäldern von Sherwood formt er als Robin Hood eine Rebellenarmee, kämpft für Gerechtigkeit und die Liebe zu Lady Marian. - Kevin Costner und Morgan Freeman sind die Stars in Kevin Reynolds Abenteuerfilm voller Action und lustiger Momente.
Darsteller
- Robin of Locksley - Kevin Costner
- Azeem - Morgan Freeman
- Sheriff von Nottingham - Alan Rickman
- Lady Marian - Mary Elizabeth Mastrantonio
- Will Scarlett - Christian Slater
Stab
- Regie - Kevin Reynolds