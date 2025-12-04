Hauptnavigation

Robin Hood (Kevin Costner) steht hinter einer halbhohen Mauer und zielt mit einer Armbrust nach vorne. Im Hintergrund sind Pferde zu sehen.

Film

Robin Hood - König der Diebe

Als Robin von Locksley aus langer Gefangenschaft nach England zurückkehrt, findet er seine Heimat verwüstet vor. Mit Azeem stellt er sich gegen den tyrannischen Sheriff von Nottingham.

Produktionsland und -jahr:
USA 1991
Datum:
Sendetermin
25.12.2025
20:10 - 22:40 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Spielfilm

In den Wäldern von Sherwood formt er als Robin Hood eine Rebellenarmee, kämpft für Gerechtigkeit und die Liebe zu Lady Marian. - Kevin Costner und Morgan Freeman sind die Stars in Kevin Reynolds Abenteuerfilm voller Action und lustiger Momente.

Darsteller

  • Robin of Locksley - Kevin Costner
  • Azeem - Morgan Freeman
  • Sheriff von Nottingham - Alan Rickman
  • Lady Marian - Mary Elizabeth Mastrantonio
  • Will Scarlett - Christian Slater

Stab

  • Regie - Kevin Reynolds

