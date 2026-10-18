Film
Rettai Jadai - Das Mädchen mit den roten Schleifen
Vor lauter Arbeit hat Virus Mama überhaupt kein Ohr für ihre Tochter. Dabei wünscht sich Viru nichts sehnlicher, als dass die Mutter ihr schöne Zöpfe flechtet und rote Schleifen kauft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2026
- 00:15 - 00:35 Uhr
Denn in der Schule wird sie ständig wegen ihrer drahtigen Haare gehänselt. Da hilft es auch nicht, dass ihre Freundin Bhanu für sie betet. Als sie dann auch noch in der Schule einen Blutfleck auf ihrem Kleid entdeckt und nach Hause geschickt wird, ist sie verzweifelt.
Stab
- Regie - Franziska Schönenberger