Film
Ray & Liz
In einem Vorort von Birmingham lebt die Familie Billingham ein Leben am Rand der Gesellschaft – bestimmt von Zwängen, Extremen und Regeln, die sich ihrer Kontrolle entziehen.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 06.08.2026
- 22:25 - 00:10 Uhr
In drei Episoden aus diesem Leben schwört der Spielfilm die mitunter schockierenden und von verstörendem Humor geprägten Erfahrungen einer Kindheit in einer Sozialwohnung im Black Country, dem "schwarzen Land" Englands, herauf.
Darsteller
- Liz - Ella Smith
- ältere Liz - Deirdre Kelly
- Ray - Justin Salinger
- älterer Ray - Patrick Romer
- zweijähriger Jason - Callum Slater
- zehnjähriger Jason - Joshua Millard-Lloyd
- zehnjähriger Richard - Jacob Tuton
- Teenager Richard - Sam Plant
Stab
- Regie - Richard Billingham