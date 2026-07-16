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"Ray & Liz": Liz (Ella Smith) und Ray (Justin Salinger) haben so viel mit sich selbst zu tun, dass kaum mehr Aufmerksamkeit für die Söhne bleibt.

Film

Ray & Liz

In einem Vorort von Birmingham lebt die Familie Billingham ein Leben am Rand der Gesellschaft – bestimmt von Zwängen, Extremen und Regeln, die sich ihrer Kontrolle entziehen.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2018
Datum:
Sendetermin
06.08.2026
22:25 - 00:10 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

In drei Episoden aus diesem Leben schwört der Spielfilm die mitunter schockierenden und von verstörendem Humor geprägten Erfahrungen einer Kindheit in einer Sozialwohnung im Black Country, dem "schwarzen Land" Englands, herauf.

Darsteller

  • Liz - Ella Smith
  • ältere Liz - Deirdre Kelly
  • Ray - Justin Salinger
  • älterer Ray - Patrick Romer
  • zweijähriger Jason - Callum Slater
  • zehnjähriger Jason - Joshua Millard-Lloyd
  • zehnjähriger Richard - Jacob Tuton
  • Teenager Richard - Sam Plant

Stab

  • Regie - Richard Billingham

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