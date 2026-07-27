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Ein Mann hält ein Baby auf dem Arm.

Film

Plötzlich Papa

Der charmante Samuel genießt an der Côte d'Azur ein sorgenfreies Single-Leben. Als ein längst vergessener One-Night-Stand bei ihm auftaucht, droht seinem unbeschwerten Dasein ein Ende.

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Spielfilm

Kristin drückt ihm ein drei Monate altes Baby in die Hand, das sie ihm als seine Tochter Gloria vorstellt, und steigt auf Nimmerwiedersehen in ein Taxi. Plötzlich ist Samuel nicht nur ein junger Papa, sondern zugleich ein alleinerziehender Vater.

Natürlich versucht er, Kristin in London ausfindig zu machen, um ihr das Baby zurückzugeben. Glorias Mutter ist jedoch wie vom Erdboden verschluckt. Je mehr Zeit Vater und Tochter miteinander verbringen, desto mehr wächst sie ihm ans Herz.

Acht Jahre später, Samuel lebt als Stuntman mit Gloria inzwischen in London, möchte diese ihre Mutter endlich kennenlernen. Um die ständige Abwesenheit zu erklären, hat Samuel eine aberwitzige Geschichte erfunden, die er mit gefälschten Mails im Namen von Kristin jeden Tag weiterspinnt: Gloria denkt, ihre Mutter sei eine Superagentin und auf Geheimmission unterwegs.

Als Kristin tatsächlich eines Tages auftaucht, muss Samuel fürchten, seine Tochter zu verlieren. Denn Kristin möchte die Achtjährige mit nach New York nehmen, wo sie ein neues Leben angefangen hat. Nun beginnt ein Rechtsstreit ums Sorgerecht. Das ist für Samuel jedoch nicht der einzige Grund, jeden Augenblick mit Gloria zu genießen.

Darsteller

  • Samuel - Omar Sy
  • Kristin - Clémence Poésy
  • Bernie - Antoine Bertrand
  • Lowell - Ashley Walters
  • Gloria - Gloria Colston
  • Samantha - Clémentine Célarié
  • Frau Appleton - Anna Cottis
  • Tom - Raphael von Blumenthal
  • Lehrerin Gloria - Raquel Cassidy

Stab

  • Regie - Hugo Gélin

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