Film
Plan A – Was würdest du tun?
Max hat die Grauen des Konzentrationslagers überlebt, aber seine Familie und den Glauben an die Zukunft verloren. Getrieben von Wut und Rache schließt er sich der Jüdischen Brigade an.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.03.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Die Einheit der Britischen Armee jagt und richtet im Geheimen Nazi-Kriegsverbrecher hin. Als die Brigade abberufen wird und Max nach Palästina auswandern soll, steht er plötzlich vor der Entscheidung: Soll er eher der ehemaligen Partisanin Anna nach Nürnberg folgen?
In Nürnberg plant der Schriftsteller und Partisanenführer Abba Kovner eine groß angelegte Racheaktion.
Als Max sieht, wie die Deutschen ihre Vergangenheit und ihre Verantwortung ignorieren, radikalisiert er sich. Er schließt sich Kovner an, der die Aktion Nakam plant: die Vergiftung des Trinkwassers in deutschen Großstädten, um möglichst viele Deutsche zu töten. Max findet in der Gruppe zunächst einen neuen Lebenssinn und bereitet die Aktion in Nürnberg vor, indem er sich in ein Wasserwerk als Arbeiter einschleust.
Während Kovner ins Ausland geht, um das Gift zu besorgen, wartet Max mit Anna in Nürnberg. Ihm kommen zunehmend Zweifel: Ist das Unternehmen nicht eine Wahnsinnstat? Ein Offizier der Jüdischen Brigade versucht, Max und die Gruppe aufzuhalten.
Darsteller
- Max - August Diehl
- Anna - Sylvia Hoeks
- Mikhail - Michael Aloni
- Tzvi - Nikolai Kinski
- Belkin - Milton Welsh
- Menash - Oz Zehavi
- Abba Kovner - Ishai Golan
- Clemens - Eckhard Preuß
- Clemens Frau - Barbara Bauer
Stab
- Regie - Doron Paz, Yoav Paz