Dafür schleppt Katz einiges an Übergewicht und reichlich seelischen Ballast mit sich. Darüber hinaus ist es kein gutes Vorzeichen, dass sich die beiden schon einmal auf einer Reise zerstritten haben. Damals, vor 40 Jahren, trennten sich in Europa ihre Wege. Was seinerzeit schiefging, haben beide nicht vergessen. Ihre Erinnerungen an die wilden Zeiten geben aber auch Mut. Bill und Katz wissen: Um die beschwerliche Wanderung durch die Appalachen zu schaffen, müssen sie sich zusammenraufen. Mit der Gelassenheit des Alters machen die beiden einen Neuanfang.



Zwei Hollywood-Legenden auf dem amerikanischen Jakobsweg: Robert Redford und Nick Nolte spielen die Hauptrollen in der selbstironischen Outdoor-Komödie. Ursprünglich hatte Redford die Verfilmung von Bill Brysons Bestseller als Buddy-Movie mit Paul Newman geplant, seinem kongenialen Partner aus den Klassikern "Der Clou" und "Zwei Banditen - Butch Cassidy und Sundance Kid". Leider machte Newmans schwere Erkrankung einen Strich durch die Rechnung. Erst viele Jahre später feierte "Picknick mit Bären" 2015 seine Premiere bei dem von Redford gegründeten "Sundance Film Festival".