Rayas Aggressionen ist dabei besonders Nicolina ausgesetzt. Aufgrund eines frühen Bindungstraumas kann Raya keine normalen Emotionen empfinden. Erst in diesem Zusammenhang erfährt Wiebke von Rayas traumatisierender Vergangenheit sowie vorherigen gescheiterten Adoptionsversuchen. Der Psychologe redet ihr ins Gewissen: Das Mädchen sei eine Gefahr für sich selbst und seine Umwelt. Rayas einzige Chance sei die Aufnahme in eine Spezialklinik. Doch Wiebke ist überzeugt: Nur die Selbstaufopferung einer liebenden Mutter kann das Mädchen retten. Sie will Raya die Kindheit geben, die ihr bisher verwehrt geblieben ist, und greift dabei zu extremen Maßnahmen.



Wiebkes Hingabe geht jedoch auf Kosten von Nicolina, die immer weniger Beachtung findet. Zum Glück ist da der alleinstehende Polizist Benedict, der ebenfalls einen Sohn hat und die Nähe zu Wiebke sucht. In ihm findet Nicolina eine Vaterfigur. Währenddessen wird der Druck auf Wiebke immer größer. Mittlerweile darf Raya nicht mehr in den Kindergarten, Wiebkes Freunde haben sich von ihr abgewandt, und die Polizeieinheit, die auf dem Hof ihre Reiterstaffel trainiert, schaut sich nach einem anderen Ort um. Doch Wiebke sucht unbeirrt weiter nach Wegen, um Raya zu helfen, und ist schließlich bereit, auf noch ganz andere Kräfte zu vertrauen.



Der Titel des Films, "Pelikanblut", bezieht sich auf eine Legende aus der Antike, nach der eine Pelikanmutter sich die Brust aufreißt, um ihre toten Jungen mit ihrem Blut wieder zum Leben zu erwecken. Der Spielfilm "Pelikanblut" ist eine Mischung aus Drama, Horrorfilm und Psychothriller, in dem das Thema Mutterschaft behandelt wird. Nach ihrem preisgekrönten Debüt "Tore tanzt" von 2013 ist "Pelikanblut" Katrin Gebbes zweiter Spielfilm, der bei den "Internationalen Filmfestspielen von Venedig" 2019 uraufgeführt wurde. Getragen wird der Film von Nina Hoss ("Die weiße Massai", 2005; "Barbara", 2011; "Homeland", 2014-2017), die für ihre Darstellung 2020 unter anderem den Günter-Rohrbach-Filmpreis erhielt.