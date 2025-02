Pappa ante Portas

Heinrich Lohse ist Einkaufsdirektor bei der Deutschen Röhren AG. Um einen maximalen Rabatt zu erhalten, kauft er so viel Schreibmaschinenpapier ein, dass es für die nächsten 40 Jahre reichen würde. Der Generaldirektor schickt ihn daraufhin in den Vorruhestand.



Zu Hause will Heinrich nun seiner Frau Renate im Haushalt zur Hand gehen und besteht darauf, sich nützlich zu machen. Dabei geht er aber so vor, wie er es in der Firma auch immer getan hat - was seine Frau fast in den Wahnsinn treibt. Dass Renate sich jetzt überraschend auch tagsüber mit ihrem Mann befassen muss, stellt ihr Leben vollkommen auf den Kopf.



In der hinreißenden Komödie spielen Vicco von Bülow alias Loriot und Evelyn Hamann die Hauptrollen.