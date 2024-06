Papa Moll ist ein liebevoller Ehemann und Vater, etwas ungeschickt zwar, aber herzensgut und stets darum bemüht, es allen recht zu machen. Eines Tages fährt Mama Moll für ein Wellness-Wochenende nach Bad Zurzach. Kein Problem für Papa Moll, denn ein paar Tage wird man ja mal ohne Mama auskommen. Die Moll-Kinder – Evi, Fritz und Willy – haben auch schon eine Idee, was sie gemeinsam unternehmen könnten: In Murmlikon gastiert der Zirkus mit dem fliegenden Hund Katovl Hundini – und der ist schließlich eine Weltsensation.



Doch ausgerechnet an diesem Wochenende lässt sich Papa Moll von seinem Chef Stuss eine Extraschicht in der Schokoladenfabrik aufbrummen. Und anstatt sich mit Verweis auf seine eigenen familiären Pflichten ganz aus der Affäre zu ziehen, hat Moll ganz plötzlich auch noch die Kinder von Stuss – Jackie und Johnny – an der Backe.



Molls Kinder zeigen gar keine Begeisterung, denn Jackie und Johnny sind ihre Erzfeinde. Vor allem Fritz will auf keinen Fall etwas mit ihnen zu tun haben. Doch Papa Moll kann jetzt keine Probleme gebrauchen. Zu einem Streit gehören immer zwei, ist er überzeugt. Wenn sich seine Kinder einfach mal zusammenreißen würden, hätte er bei seinem Chef einen Stein im Brett.



Während Papa Moll und Vorarbeiter Glotz in der Schokoladenfabrik mit einer störrischen Maschine kämpfen, sind die Moll-Kinder schutzlos den Bosheiten der Stuss-Geschwister ausgesetzt. Die resolute Evi ruft ihre Brüder zum Widerstand auf, doch der ängstliche Willy ergibt sich – ganz wie sein Vater – seinem Schicksal. Nur Fritz wehrt sich. Der Streik eskaliert.



Vergeblich versucht Wachtmeister Grimm, Herr der Lage zu werden. Im Tohuwabohu befreit Evi den Zirkushund Katovl aus den Fängen des bösen Zirkusdompteurs Rasputin und versetzt damit ganz Murmlikon in Aufruhr.