Paddington 2

Paddington hat sich gut bei Familie Brown in London eingelebt. Die Nachbarn mögen ihn, nur Mr. Curry möchte den Neuzugang aus Südamerika am liebsten wieder loswerden. Doch seine Kampagne läuft ins Leere, weil alle anderen Bewohner von Windsor Gardens den tapsigen, aber stets gut gelaunten und höflichen Bären längst als einen der ihren akzeptiert haben.



Jetzt steht Tante Lucys 100. Geburtstag in Peru vor der Tür. Lucy hat Paddington großgezogen und lebt - nachdem sie Paddington nach London verfrachtet hatte - im Heim für Bären im Ruhestand.



In Mr. Grubers Antikladen hat Paddington ein altes Bilderbuch entdeckt, dessen Seiten sich aufklappen lassen und so die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Londons in 3D zeigen. Dieses Buch möchte der kleine Bär seiner Tante gern kaufen, damit sie sich ein Bild von seiner neuen Heimat in England machen kann. Doch das Buch ist teuer.



Paddington muss Geld verdienen und nimmt eine Reihe von Jobs in der Nachbarschaft an, zum Beispiel Fenster reinigen. Nicht nötig zu erwähnen, dass der kleine Bär seine ganz eigenen Methoden hat, die Fenster in Windsor Gardens zu reinigen. Doch der Rubel rollt, Paddington sieht sich schon als glücklichen Besitzer des hübschen Buchs.



Doch kurz bevor der Bär das Geld für das Buch zusammen hat, wird es gestohlen. Paddington gerät unter Verdacht, wird verhaftet und verurteilt. Im Gefängnis, ohne die Browns, ist es einsam, und das Essen ist schlecht. Von selbst gemachter Orangenmarmelade hat der mürrische Koch Knuckles McGinty noch nie gehört. Auch bei Paddingtons Job in der Wäscherei läuft etwas gewaltig schief. Doch Paddington gibt nicht auf, sondern versucht, seine Welt im Kleinen stets einen Schritt voranzubringen.



Die Browns haben mittlerweile einen Verdacht, wer das Buch wirklich genommen haben könnte. Sie brechen deshalb in das Haus des ehemaligen Theaterstars Phoenix Buchanan ein, der vor allem von seinen einstigen Glanzzeiten und einem Werbespot für Hundefutter zehrt. Aber um ihren Bären aus dem Knast zu holen, müssen sie Phoenix den Diebstahl nachweisen.



Mit viel Fantasie und Liebe zum Detail lässt Regisseur Paul King Paddingtons Londoner Welt mit einer genuinen Story wiederauferstehen. Prädikat "Besonders wertvoll".