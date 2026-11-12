Jack Foley sitzt wieder einmal hinter Gittern. Der notorische Bankräuber, der seine Überfälle nur mit seinem Charme und nicht mit Waffengewalt durchführt, plant aber schon wieder seinen Ausbruch. Da kommt ihm per Zufall der weibliche US-Marshal Karen Sisco in die Quere. Jack und sein Freund Buddy entführen die Polizistin kurzerhand und verstecken sie zusammen mit Jack im Kofferraum. Das ungleiche Paar kommt sich nicht nur wegen des geringen Platzes näher. Dann kann Jack wieder entkommen.



Karen hat Feuer gefangen, rationalisiert diese Tatsache jedoch, indem sie versucht, Jack wieder dingfest zu machen. Auch Jack kann die schöne Polizistin nicht vergessen und sucht immer wieder ihre Nähe. Als sie sich in einem Restaurant wiedertreffen, verbringen sie eine romantische Liebesnacht miteinander, und fast scheint sich ein Happy End anzubahnen. Aber beide stehen nun mal auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes. Und Karen kann es nicht lassen, Jack auf Schritt und Tritt zu verfolgen.



So bekommt sie auch mit, dass er wieder einen Coup vorbereitet: Jack und Buddy wollen in Detroit den Multimillionär Richard Ripley ausrauben. Der saß mit Jack im Gefängnis und hat erzählt, er verstecke wertvolle Diamanten bei sich zu Hause. Leider hat der brutale Gangster Maurice davon Wind bekommen und zwingt Jack, mit ihm gemeinsame Sache zu machen.



"Out of Sight" nach der Romanvorlage von Elmore Leonard ist ein gelungener Mix aus Actionfilm, Komödie und wundervoller Lovestory - ein süffiges, unterhaltsames Kinostück, das mit ironischem Dialogwitz und Situationskomik nicht geizt.



Unvergessen bleibt die Begegnung von George Clooney und Jennifer Lopez, die dem Publikum eine Reihe magischer Augenblicke beschert. In einer grandiosen Montage vereinen Regisseur Steven Soderbergh und seine Cutterin Anne Coates nicht nur die Liebenden, sondern überbrücken auch Raum und Zeit, wechseln von der Bar ins Schlafzimmer und wieder zurück, lassen alle Augenblicke der Begegnung zu diesem einen zusammenfließen und durchweben ihn mit pulsierender Erotik.