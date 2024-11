Olivers Geschichte entführt die Zuschauer in die Sagenwelt Mitteldeutschlands. In ihrem Kinderfilm erschaffen Mirko Muhshoff und Kai Zwettler ein eng gestricktes, wundersames Universum für Olivers Erkundungstouren, indem sie zahlreiche Aspekte traditioneller Mythologie in ein modernes Setting auf dem Thüringer Land übersetzen. Dafür kombinieren sie Realfilm mit 2D-Animation und idyllische, fast touristisch anmutende Kleinstadtfassaden mit animierten Elementen, inspiriert von japanischen Anime-Filmen.



"Oliver auf Kammerjagd" ist der Abschlussfilm von Mirko Muhshoff und Kai Zwettler (Drehbuch & Regie), die beide Medienkunst an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert haben. Der Film feierte 2022 Premiere beim "Bundesfestival junger Film".