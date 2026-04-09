Film
Old Shatterhand
General Taylor bereitet den Friedensvertrag zwischen der Regierung und den Apachen vor. Das ist den skrupellosen Gangstern Dixon und Burker sowie Captain Bradley ein Dorn im Auge.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD , Frankreich , Italien , Jugoslawien 1964
- Datum:
- Sendetermin
- 25.05.2026
- 20:15 - 22:05 Uhr
Sie wollen um jeden Preis in den Besitz des großen Weidelandes der Apachen gelangen und versuchen zu beweisen, dass die Apachen am Frieden nicht interessiert sind. Mit Hilfe einer Horde von Outlaws und den Komantschen überfallen sie die Northern Ranch.
Sie töten den Besitzer der Ranch. Die Leichen zweier Apachen, die sie zuvor getötet haben, lassen sie zurück. Tom, der kleine Sohn des Farmerehepaars, hat jedoch unbemerkt alles beobachtet und ist bei der Halbindianerin Paloma untergetaucht. Für Old Shatterhand, der Paloma zu ihrem Onkel nach Sacramento bringen will, ist Tom ein wichtiger Zeuge. Die drei schließen sich einem Treck an, der nach Westen zieht. In einer engen Schlucht werden sie von Indianern überfallen. Und wieder werden zwei tote Apachen gefunden. Nach der Attacke zieht die Kolonne weiter nach Golden Hill. Old Shatterhand lässt Paloma und Tom bei der Barsängerin Rosemary und dem Scout Sam Hawkins zurück und reitet zu seinem Freund, Apachenhäuptling Winnetou. Den beiden erfahrenen Männern ist klar, dass Weiße und Komantschen hinter den Überfällen stecken müssen. Beim Zweikampf tötet Winnetou den Häuptling der Komantschen "Großer Bär". Old Shatterhand kann General Taylor überzeugen, am Friedensvertrag festzuhalten. Doch auf Burkers Farm gerät Old Shatterhand in eine Falle. Winnetou, sein designierter Nachfolger Tujunga und sein "großer weißer Bruder" Old Shatterhand riskieren ihr Leben, um die Verräter zu richten und der Aussöhnung zwischen Rot und Weiß eine neue Chance zu geben.
Darsteller
- Old Shatterhand - Lex Barker
- Winnetou - Pierre Brice
- Paloma - Daliah Lavi
- Captain Bradley - Guy Madison
- Sam Hawkens - Ralf Wolter
- General Taylor - Charles Fawcett
- Dixon - Rik Battaglia
- Joe Burker - Mirko Ellis
Stab
- Regie - Hugo Fregonese