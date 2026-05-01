Das Aussteigen an ihrer Haltestelle gestaltet sich zunehmend als klaustrophobe Flucht vor der zuvor verdrängten Realität, die sie nun einholt.



Ferdinand Ehrhardt und Elias Weinberger visualisieren in ihrem Animationsfilm "Obervogelgesang", benannt nach einem kleinen Dorf in der Sächsischen Schweiz, wie es sich für junge Menschen anfühlt, mit der politischen Realität in der Heimat konfrontiert zu sein. Wie geht man damit um, wenn man selbst ganz anders politisiert ist? Ignoranz, Flucht oder Konfrontation? Reduziert auf schwarz-weiße Bilder und mit einem klaren Strich, geben Ferdinand Ehrhardt und Elias Weinberger ihre ganz eigene Antwort auf diese Frage. Der Film erhielt beim Filmfest Dresden 2021 die "Lobende Erwähnung" der Jury für den "voll politisch"-Kurzfilmpreis.