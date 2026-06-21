Film
Nur ein Tag
Wären Wildschwein und Fuchs doch bloß schnell abgehauen, statt der Eintagsfliege beim Schlüpfen zuzusehen. Jetzt müssen sie feststellen, dass die junge Fliege geradezu bezaubernd ist.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.07.2026
- 17:15 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Wer bringt ihr nun bei, dass sie nur diesen einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten die beiden, der Fuchs sei der Todgeweihte. Die frisch Geschlüpfte beschließt voller Mitgefühl für ihren neuen Freund, dass jetzt eben das ganze Leben in einen Tag muss.
Ein ganzes Leben inklusive dem ganz großen Glück!
Der Spielfilm "Nur ein Tag" ist eine witzige und tiefgründige Fabel über den Sinn des Lebens und das kostbare Geschenk der Freundschaft. Der preisgekrönte Kinderbuchautor Martin Baltscheit hat sein erfolgreiches Theaterstück und Hörspiel selbst verfilmt und lässt die Tiere von Schauspielern darstellen. Keine Tricks, keine Masken – reine Poesie. Mit Karoline Schuch, Lars Rudolph, Aljoscha Stadelmann und Anke Engelke.
Ausgezeichnet mit dem Preis der deutschen Filmkritik als "Bester Kinderfilm" 2017.
Darsteller
- Fröhliche Eintagsfliege - Karoline Schuch
- Wildschwein - Aljoscha Stadelmann
- Fuchs - Lars Rudolph
- Traurige Eintagsfliege - Anke Engelke
Stab
- Regie - Martin Baltscheit