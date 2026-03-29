Film
No Turning Back
Ivan Locke hat alles, wovon er je geträumt hat: eine glückliche Ehe mit Katrina, zwei tolle Söhne und eine Karriere als Bauingenieur. Doch ein Seitensprung droht alles zu zerstören.
- Produktionsland und -jahr:
- USA , Großbritannien 2013
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 27.04.2026
Am Abend vor seinem bislang größten Job bekommt er im Auto einen Anruf, der alles zunichte zu machen droht. Der sonst so gewissenhafte Mann hat sich einen Fehltritt geleistet. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel, wofür er so lange und so hart gearbeitet hat.
Besetzung
- Ivan Locke - Tom Hardy
- Bethan - Olivia Colman
- Katrina - Ruth Wilson
- Eddie - Tom Holland
- Donal - Andrew Scott
Stab
- Regie - Steven Knight
- Ivan Locke - Tom Hardy
- Bethan - Olivia Colman
- Katrina - Ruth Wilson
- Eddie - Tom Holland
- Donal - Andrew Scott
- Regie - Steven Knight