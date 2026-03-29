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Film

No Turning Back

Ivan Locke hat alles, wovon er je geträumt hat: eine glückliche Ehe mit Katrina, zwei tolle Söhne und eine Karriere als Bauingenieur. Doch ein Seitensprung droht alles zu zerstören.

Produktionsland und -jahr:
USA , Großbritannien 2013
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 27.04.2026

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Am Abend vor seinem bislang größten Job bekommt er im Auto einen Anruf, der alles zunichte zu machen droht. Der sonst so gewissenhafte Mann hat sich einen Fehltritt geleistet. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel, wofür er so lange und so hart gearbeitet hat.


Besetzung


  • Ivan Locke - Tom Hardy
  • Bethan - Olivia Colman
  • Katrina - Ruth Wilson
  • Eddie - Tom Holland
  • Donal - Andrew Scott

Stab


  • Regie - Steven Knight
  • Ivan Locke - Tom Hardy
  • Bethan - Olivia Colman
  • Katrina - Ruth Wilson
  • Eddie - Tom Holland
  • Donal - Andrew Scott
  • Regie - Steven Knight

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