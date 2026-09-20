Film
Nikita
Beim Einbruch in eine Apotheke erschießt die drogenabhängige Punkerin Nikita einen Polizisten. Sie wird geschnappt und zu lebenslanger Haft verurteilt.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich , Italien 1990
- Datum:
- Sendetermin
- 11.10.2026
- 23:15 - 01:05 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Der Agent Bob wird auf die junge Frau aufmerksam und eröffnet ihr eine Alternative: Nikita wird zur Spezialagentin ausgebildet und erhält eine neue Identität. Sie führt ein normales Leben, doch jeder Auftrag bedeutet Blutvergießen, denn sie hat die Lizenz zum Töten.
In den Hauptrollen sind Anne Parillaud als Nikita, Jean-Hugues Anglade als Marco, Tchéky Karyo als Bob und Jeanne Moreau als Amande zu sehen. Luc Besson, bekannt für seine stilvolle und dynamische Regie, bringt in "Nikita" eine Mischung aus Spannung, Action und emotionaler Tiefe ein.
"Nikita" wurde von Kritikern gelobt und war ein kommerzieller Erfolg, der Luc Besson als einen führenden Regisseur im Action-Genre etablierte. Der Film bleibt ein wichtiger Beitrag zum französischen Kino und ein Klassiker des modernen Action-Thrillers.
Darsteller
- Nikita - Anne Parillaud
- Rico - Marc Duret
- Coyotte - Patrick Fontana
- Zap - Alain Lathière
- Punkerin - Laura Chéron
- Apotheker - Jacques Boudet
- Polizist in der Apotheke - Pierre-Alain de Garrigues
- Polizist in der Apotheke - Patrick Pérez
- Polizist in der Apotheke - Bruno Randon
- Apotheker - Helene Aligier
Stab
- Regie - Luc Besson