Film
Never Grow Old
Ein Totengräber sieht wegen des Leichenmangels in einem friedlichen Westernkaff seine Existenz bedroht. Daher ist er nicht unglücklich, als ein übler Bösewicht auftaucht.
- Produktionsland und -jahr:
- Irland , Belgien , Luxemburg 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 29.08.2025
- 22:25 - 00:00 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Als der Outlaw die Familie des Totengräbers bedroht, muss dieser eine Entscheidung treffen.
Der düstere Western mit John Cusack und Emile Hirsch nutzt sein klassisches Setting als Bühne für einen modernen Genrefilm über den Kampf von Gut und Böse.
Darsteller
- Patrick Tate - Emile Hirsch
- Christopher "Dutch" Albert - John Cusack
- Audrey Tate - Déborah Francois
- Prediger Pike - Danny Webb
- Maria Pike - Antonia Campbell-Hughes
Stab
- Regie - Ivan Kavanagh