Als Erstes gelingt es Max, Jesse Coe ausfindig zu machen. Max erschießt seinen Gegner, wird dabei jedoch schwer verwundet. Nachdem er von Neesa gepflegt wurde, macht sich Max wieder auf den Weg, die beiden anderen Mörder zu stellen.



Als er erfährt, dass einer von ihnen - Bill Bowdre - im Gefangenenlager in Louisiana einsitzt, lässt Max sich ebenfalls einweisen. Er freundet sich mit dem nichtsahnenden Bowdre an und verhilft ihm mit Unterstützung der Cajun Pilar zur Flucht. Erst dann offenbart Max seine wahre Identität und nimmt Rache.



Nun gilt es noch, Tom Fitch ausfindig zu machen, den ehemaligen Anführer des Trios. Dazu schließt sich Max unter dem Alias "Nevada Smith" dessen neuer Gang an. Doch der misstrauische Fitch ahnt sofort, dass mit dem Neuen etwas nicht stimmt.



Der episch erzählte Abenteuerwestern "Nevada Smith" zählt zu den besten Werken des Hollywoodregisseurs Henry Hathaway, der ein Jahr zuvor mit "Die vier Söhne der Katie Elder" bereits einen Höhepunkt des Genres inszeniert hatte. Pointiert gezeichnete Charaktere, eine prominente Besetzung und packende Action machen den von "The Wild Bunch"-Kameramann Lucien Ballard exzellent fotografierten Film zum Klassiker des Genres. In der Titelrolle brilliert der "King of Cool" Steve McQueen. In weiteren Rollen sind Brian Keith, Arthur Kennedy und der Oscarpreisträger Karl Malden zu sehen.