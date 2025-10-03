Hauptnavigation

Max Sand, Sohn einer indigenen Mutter und eines weißen Farmers, lebt mit seinen Eltern in der Einöde Nevadas. Eines Tages überfallen drei Revolverhelden die Familie und ermorden Max' Eltern.

Produktionsland und -jahr:
USA 1965
Datum:
Sendetermin
24.10.2025
22:00 - 00:05 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Fortan treibt den jungen Mann nur noch ein einziger Gedanken an: die Mörder aufzuspüren und zu töten. In den Bergen trifft Max den Waffenschmied Jonas Cord, der ihn im Umgang mit Waffen vertraut macht. Dann begibt er sich auf seinen Rachefeldzug.

Als Erstes gelingt es Max, Jesse Coe ausfindig zu machen. Max erschießt seinen Gegner, wird dabei jedoch schwer verwundet. Nachdem er von Neesa gepflegt wurde, macht sich Max wieder auf den Weg, die beiden anderen Mörder zu stellen.

Als er erfährt, dass einer von ihnen - Bill Bowdre - im Gefangenenlager in Louisiana einsitzt, lässt Max sich ebenfalls einweisen. Er freundet sich mit dem nichtsahnenden Bowdre an und verhilft ihm mit Unterstützung der Cajun Pilar zur Flucht. Erst dann offenbart Max seine wahre Identität und nimmt Rache.

Nun gilt es noch, Tom Fitch ausfindig zu machen, den ehemaligen Anführer des Trios. Dazu schließt sich Max unter dem Alias "Nevada Smith" dessen neuer Gang an. Doch der misstrauische Fitch ahnt sofort, dass mit dem Neuen etwas nicht stimmt.

Der episch erzählte Abenteuerwestern "Nevada Smith" zählt zu den besten Werken des Hollywoodregisseurs Henry Hathaway, der ein Jahr zuvor mit "Die vier Söhne der Katie Elder" bereits einen Höhepunkt des Genres inszeniert hatte. Pointiert gezeichnete Charaktere, eine prominente Besetzung und packende Action machen den von "The Wild Bunch"-Kameramann Lucien Ballard exzellent fotografierten Film zum Klassiker des Genres. In der Titelrolle brilliert der "King of Cool" Steve McQueen. In weiteren Rollen sind Brian Keith, Arthur Kennedy und der Oscarpreisträger Karl Malden zu sehen.

Darsteller

  • Max Sand aka "Nevada Smith" - Steve McQueen
  • Tom Fitch - Karl Malden
  • Pater Zaccardi - Raf Vallone
  • Pilar - Suzanne Pleshette
  • Jonas Cord - Brian Keith
  • Jesse Coe - Martin Landau
  • Neesa - Jane Margolin
  • Bill Bowdre - Arthur Kennedy
  • Big Foot - Pat Hingle
  • Aufseher - Howard da Silva
  • Sheriff Bonnell - Paul Fix
  • Sam Sand - Gene Evans

Stab

  • Regie - Henry Hathaway

