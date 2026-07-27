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Ein Mann mit Schnurrbart und dunklem Anzug sitzt skeptisch blickend in einem Sessel an einem Tisch, einen Bleistift in der Hand.

Film

Mord im Orient-Express

Auf dem Balkan bleibt der Orient-Express im Schnee stecken. Als die Leiche eines US-Millionärs entdeckt wird, ermittelt Meisterdetektiv Hercule Poirot, der zufällig an Bord des Zuges ist.

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Spielfilm

Optisch elegante, ironisch getönte Verfilmung eines Romans von Agatha Christie mit Hollywood-Touch und internationaler Starbesetzung.

Alle Fahrgäste schlafen, während der berühmte Orient-Express auf seiner Fahrt von Istanbul nach Paris durch die Nacht donnert. Nur einer ist wach, als der Zug plötzlich in Jugoslawien anhält, weil Schneeverwehungen die Gleise blockieren: Hercule Poirot, der bekannte Detektiv aus Belgien, kann nicht schlafen. Aus dem benachbarten Schlafwagenabteil hört er seltsame Geräusche. Am nächsten Morgen liegt im Nachbarabteil ein Mann, ermordet durch zahlreiche Messerstiche. Es steht fest, dass der Mörder noch im Zug sein muss, denn der Kurswagen nach Calais ist vom Rest des Zuges getrennt, und im Schnee ist keine Spur zu sehen.

Der Geschäftsführer der Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ein alter Freund von Poirot, bittet ihn, bei der Aufklärung des Falls behilflich zu sein, bevor der Zug aus der Schneewehe befreit wird und die jugoslawische Polizei den Fall an sich ziehen kann. Es sind viele wichtige Personen im Zug, denen er eventuelle Ungelegenheiten durch polizeiliche Untersuchungen ersparen möchte, da schließlich auch der erstklassige Ruf seines Unternehmens auf dem Spiel steht.

So wird der Pullman-Wagen zum Ermittlungsbüro für Poirot umfunktioniert, der nicht viel Zeit hat, das schwierige Rätsel um den Mord im Orient-Express zu lösen - einen der bedeutendsten Fälle in seiner aufsehenerregenden Karriere.

Erst 40 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe von "Mord im Orient-Express" gab die Autorin Agatha Christie die Erlaubnis zur Verfilmung ihres Bestsellers. Die Regie übernahm Sidney Lumet, der sich treu an die literarische Vorlage hielt und eine spannende, atmosphärisch dichte Leinwandversion des Stoffes lieferte.

Darsteller

  • Hercule Poirot - Albert Finney
  • Mrs. Hubbard - Lauren Bacall
  • Bianchi - Martin Balsam
  • Greta Olson - Ingrid Bergman
  • Gräfin Andrenyi - Jacqueline Bisset
  • Pierre - Jean-Pierre Cassell
  • Graf Andrenyi - Michael York
  • Colonel Arbuthnot - Sean Connery
  • McQueen - Anthony Perkins
  • Beddoes - John Gielgud
  • Prinzessin Dragomiroff - Wendy Hiller
  • Mary Debenham - Vanessa Redgrave
  • Ratchett - Richard Widmark
  • Hildegard - Rachel Roberts

Stab

  • Regie - Sidney Lumet

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