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Regisseur Maksim Avdeev reflektiert die schwierige Beziehung zu seinem Vater.

Film

Monument

Anderthalb Jahre, nachdem er aus Russland geflohen ist, nimmt der junge queere Filmemacher Maksim Kontakt mit seinem nationalistisch gesinnten Vater am Telefon auf.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
02.05.2026
22:30 - 22:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Maksim hatte sich schon immer mit seinem Vater gestritten, aber seit 2022 herrschte zwischen ihnen aufgrund der strikten Ablehnung der Positionen des jeweils anderen und der radikal entgegengesetzten Wahrnehmung der Realität lang anhaltendes Schweigen.

Der kurze Dokumentarfilm wurde 2025 mit dem 3satNachwuchspreis im Deutschen Wettbewerb der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen ausgezeichnet.

In der Begründung der Jury heißt es: "Der Film ist eine Reflexion über das Filmemachen selbst – als Akt des Empowerments und als Versuch, über das Unsagbare zu sprechen. In einer dokumentarischen Annäherung zwischen zwei Generationen wird ein Telefonat mit Familienvideos verflochten und zu einem vielschichtigen Spiegel familiärer, politischer und emotionaler Spannungen. Die Suche nach Verständigung wird zur Auseinandersetzung mit tradierten Werten und ideologischen Konstrukten, ohne einfache Antworten zu liefern. Durch das präzise Zusammenspiel von Ton und Bild, Gegenwart und Erinnerung, Nähe und Distanz entsteht ein offener Raum für Dialog, Zweifel und Transformation."

Maksim Avdeev wurde in der russischen Kleinstadt Agryz geboren. Er lebte in St. Petersburg, schloss die Schauspielschule ab und begann nach seinem Umzug nach Berlin aufgrund der zunehmenden Gefahr für queere Menschen in Russland eine Karriere als Filmemacher, Autor und Regisseur. "Monument" ist Maksim Avdeevs Debütfilm.

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