Eine Kurdin unter Terrorverdacht: Der spannende Politthriller dringt tief ein in das paranoide Überwachungssystem in der Türkei. Die junge Kurdin Arjin steht unter Beobachtung des türkischen Nachrichtendienstes. Ihr Vergehen: Sie beherbergte für eine Nacht eine andere kurdische Frau, die danach spurlos verschwunden ist. Jeder Schritt Arjins und ihres Bekannten Sidar wird fortan überwacht. Als Ramo, ein kurdischstämmiger Geheimdienstmitarbeiter, Indizien dafür gefunden haben will, dass Arjin und Sidar an der Planung für ein Selbstmordattentat in Istanbul beteiligt sind, zieht sich die Schlinge um die beiden zu.