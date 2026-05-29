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Schauspielerin Heja Türk schaut verängstigt hinter einer Tür hervor

Film

Momê

Auf der Flucht vor dem türkischen Geheimdienst findet eine junge Frau Unterschlupf bei einer politisch engagierten Frau, die ihr sehr ähnlich sieht.

Produktionsland und -jahr:
Türkei 2019
Datum:
Sendetermin
06.06.2026
23:20 - 01:00 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Diese Ähnlichkeit nutzen die beiden, um die Überwacher der Frau auszutricksen. Doch letztlich können sie der permanenten Überwachung und Bespitzelung nicht entkommen.

Eine Kurdin unter Terrorverdacht: Der spannende Politthriller dringt tief ein in das paranoide Überwachungssystem in der Türkei. Die junge Kurdin Arjin steht unter Beobachtung des türkischen Nachrichtendienstes. Ihr Vergehen: Sie beherbergte für eine Nacht eine andere kurdische Frau, die danach spurlos verschwunden ist. Jeder Schritt Arjins und ihres Bekannten Sidar wird fortan überwacht. Als Ramo, ein kurdischstämmiger Geheimdienstmitarbeiter, Indizien dafür gefunden haben will, dass Arjin und Sidar an der Planung für ein Selbstmordattentat in Istanbul beteiligt sind, zieht sich die Schlinge um die beiden zu.

Der Film zeichnet ein düsteres Bild der heutigen Türkei mit einer Atmosphäre von Überwachung und Angst und zugleich den Versuchen, dieser umfassenden Bedrückung etwas entgegenzusetzen.

Besetzung

  • Arjin - Heja Türk
  • Sidar - Yavuz Akkuzu
  • Leyla - Rewsan Celiker
  • Sari - Cem Zeynel Kilic
  • Amir - Onur Ünlü

Stab

  • Regie - Rodi Güven Yalcinkaya

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