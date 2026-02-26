Memory - Sein letzter Auftrag

Mexiko. Alex Lewis hat sich in ein Krankenhaus geschlichen und tötet einen Besucher mit Blumenstrauß vor den Augen der hilflos in ihrem Krankenbett liegenden Mutter. So leise und unauffällig, wie Alex gekommen ist, entschwindet er auch wieder vor dem Eintreffen der Polizei. Er fährt zurück nach El Paso, Texas, wo er seinen Bruder Paul im Heim aufsucht. Paul ist dement, auch bei Alex zeigen sich erste Anzeichen der Erkrankung, die er mit einem starken Medikament zu bekämpfen versucht.



Ungefähr zur selben Zeit ermittelt das FBI im Fall von grenzüberschreitendem Menschenhandel. Agent Vincent Serra ist undercover, getarnt als Freier, im Haus eines Mexikaners namens Papa Leon, der seine 13-jährige Tochter Beatriz als Prostituierte anbietet. Beatriz entdeckt, dass Vincent verkabelt ist. Es kommt zum Eklat, in dessen Verlauf ihr Vater getötet wird. Das Mädchen wird in einem Auffanglager in der Nähe El Pasos untergebracht und später in einer speziellen Unterkunft für Kinder.



Alex hat bereits den nächsten Auftrag. Er soll in El Paso zwei Menschen liquidieren, zunächst den Immobilienmakler Ellis Van Camp, aus dessen Safe Alex vor der Tat einige Memorysticks entnimmt. Alex hat in der Stadt das perfekte Versteck, wenn es eng wird – die ehemalige Bäckerei seiner Eltern. Um sich Dinge merken zu können, macht er mittlerweile mit Filzstift Notizen auf seinem Arm. Alex soll auch Beatriz töten, doch als er sieht, dass das Opfer ein Kind ist, verweigert er die Ausführung des Auftrags.



Kurze Zeit später wird Beatriz tot in ihrem Bett aufgefunden. Der Mord zeigt Alex' Handschrift, doch er war es nicht. Alex ist wütend, er will Rache für den Tod des Mädchens, Rache auch an den reichen Hintermännern, aus deren Reihen seine Auftraggeber kommen. Eine Spur führt zu der mächtigen Immobilienkönigin Davana Sealman und ihrem pädophilen Sohn Randy.



Alex wendet sich telefonisch an Vincent. Dieser wurde mittlerweile aus der Sonderkommission "Kindesmissbrauch" abgezogen, um die Mordermittlungen im Fall Van Camp zu unterstützen. Neben ihm ermitteln seine FBI-Kollegin Linda Amisted und der Mexikaner Hugo Marquez. Die Allianz mit dem FBI und der Verstoß gegen die Regeln seines Handwerks bringen Alex in Lebensgefahr. Vincent will ihn lebend festnehmen, damit Alex vor Gericht aussagen kann, während Davana Sealman ihren eigenen Killer auf Alex ansetzt, der jetzt ein Flüchtender mit nachlassendem Erinnerungsvermögen ist.



"Memory – Sein letzter Auftrag" ist eine Remake des belgischen Thrillers "Mörder ohne Erinnerung", der mittlerweile als Klassiker seines Genres gilt. Der Film von 2003 basiert auf einem Roman, der 1985 erschien.



Martin Campbell sagt über den Stoff: "Der belgische Film war hervorragend, sodass unser Drehbuchautor auf einer soliden Struktur aufbauen konnte. Wir versetzten die Geschichte nach El Paso, Texas, und Nordmexiko – Juarez ist im wahrsten Sinne des Wortes gleich auf der anderen Seites des Zauns. Es gibt Grundelemente in der Geschichte, die gleich geblieben sind, aber wir haben auch Änderungen vorgenommen. Der Schluss ist anders, und ich habe die Actionelemente betont, von denen wir mehr haben als das Original. Alles in allem ist es eine spannungsgeladene Psychostudie."