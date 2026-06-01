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Film

Match Point

Trotz seines Talents verlässt der ehrgeizige Chris Wilton den Profisport, um als Tennislehrer in einem elitären Club in London auf die Sonnenseite des Lebens zu gelangen.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien , Irland , Luxemburg 2005
Datum:
Sendetermin
27.06.2026
00:20 - 02:20 Uhr

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Spielfilm

Konsequent nutzt er seine Chance: Er freundet sich mit dem arroganten Tom Hewett an und lernt über ihn dessen Schwester Chloe kennen. Als Chris mit der Kunstliebhaberin eine Beziehung anfängt, öffnet sich ihm die Tür zur Upperclass.

Ihre steinreichen Eltern Alec und Eleanor nehmen den jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der sich mit Klassischer Musik und Literatur vertraut macht, bereitwillig als Schwiegersohn in die Familie auf. Schon bald wechselt Chris vom Tennisplatz ins Familienbusiness – mit Karriereperspektive. Ausgerechnet jetzt leistet sich der disziplinierte Ex-Profi einen fatalen Doppelfehler: Er verliebt sich in Nola, die Verlobte seines Schwagers, und beginnt eine Affäre mit der verführerischen Schauspielerin. Damit gerät sein neues Leben in Gefahr. Um nicht alles zu verlieren, entwickelt er einen perfiden Plan.

Match Point (2005) ist ein Psychothriller von Woody Allen mit Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson und Emily Mortimer.

Darsteller

  • Chris Wilton - Jonathan Rhys Meyers
  • Nola Rice - Scarlett Johansson
  • Chloe Hewett Wilton - Emily Mortimer
  • Alec Hewett - Brian Cox
  • Tom Hewett - Matthew Goode
  • Eleanor Hewett - Penelope Wilton
  • Detektiv Banner - James Nesbitt
  • Inspektor Dowd - Ewen Bremner
  • Henry - Rupert Penry-Jones
  • Nicole Eastby - Margaret Tyzack

Stab

  • Regie - Woody Allen

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