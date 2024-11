Mankells Wallander - Mordbrenner

Die aufgebrachten Bürger in Linby veranstalten daraufhin ein Kesseltreiben gegen Tommy. Nur Wallander glaubt fest an dessen Unschuld. Der Kommissar verdächtigt die Sportlehrerin Jurina Slavic, die durch Tommys letzten Brandanschlag im Gesicht gezeichnet ist und sich offenbar rächen will. Kurz darauf brennt in der Stadt ein Kiosk nieder, dessen Besitzer in den Flammen stirbt. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der notorische Pyromane tatsächlich wieder gezündelt hat.



Der mutmaßliche Brandstifter wird von einem Mob zusammengeschlagen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wallander glaubt noch immer nicht, dass Tommy hinter den Bränden steckt, doch die Arbeit fällt ihm zunehmend schwerer. Mühevoll muss er sich mit Notizzetteln behelfen, und gelegentlich verliert er sogar die Orientierung. Trotzdem findet er Hinweise darauf, dass Tommy etwas in die Schuhe geschoben werden soll.