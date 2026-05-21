Maigret und das tote Mädchen

Paris 1953: Die Stadt ist Anziehungspunkt für viele junge Menschen, die auf ein neues, ein besseres Leben hoffen. Zu ihnen gehörte vermutlich auch die namenlose junge Tote, die erstochen auf einem Platz der Stadt liegt. Kommissar Maigret ermittelt. Arbeitete die Frau, die maximal 20 Jahre alt war – und damit minderjährig – als Animiermädchen?



Die einzige Spur, die der stille Kommissar hat, ist die Kleidung, die die Tote trug. Fast alles war preiswert oder abgenutzt, nur das Kleid nicht. Es wurde zwar vor einigen Jahre genäht, ist jedoch aus dem Sortiment einer Luxusmarke, sodass sich seine Spur nachverfolgen lässt. Doch noch immer kennt der Kommissar nicht den Namen des Opfers.



Erst als er die Unterkunft findet, in der die Tote anonym lebte, und die Vormieterin des kleinen Zimmers ermitteln kann, erfährt er, dass sie Louise Louviere hieß. Louise war befreundet mit Jeanine, auch bekannt als Natalie. Jeanine will als Schauspielerin Karriere im Filmgeschäft machen und steht kurz davor, in die feinen Kreise von Paris einzuheiraten. Ihr Verlobter ist Laurent Clermont-Valois. Laurent lebt noch im Haus seiner dominanten Mutter. Maigret findet heraus, dass Louise am Abend ihres Todes auf der Verlobungsfeier von Jeanine und Laurent war, obwohl Jeanine dies dem Kommissar gegenüber zunächst bestritten hatte.



Maigret hat einen Verdacht. Die langwierige Obduktion der toten Louise ergibt final, dass der Mord vorgetäuscht wurde. Nicht die Messerstiche töteten Louise, sondern ein durch einen Sturz verursachtes Schleudertrauma. Maigret baut eine Falle. Eine junge Frau namens Betty hilft ihm dabei. Maigret hat Betty in Louise' altem Zimmer untergebracht. Für ihren großen Auftritt wird sie als Louise gestylt. Aussehend wie ein Spiegelbild der Toten schickt Maigret Betty auf die Hochzeitsfeier von Jeanine und Laurent.



Verfilmung des Romans "Maigret und die junge Tote" von Georges Simenon, der erstmals 1954 erschien.