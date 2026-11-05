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"Madame Annie und ihre Familie": Gruppenfoto der Familie von Madame Annie: Antoine (Antoine Fabre), CÃ©sar (Matteo Perez), Annie (Alexandra Lamy), Laurent (Philippe Katerine), Max (Joaquim Fossi) und Poupi (ChloÃ© Barkoff-Gaillard) stehen nebeneinander und schauen lÃ¤chelnd in die Kamera.

Film

Madame Annie und ihre Familie

Ein positiver Schwangerschaftstest unbekannter Herkunft bringt eine sechsköpfige Familie an den Rand des Wahnsinns und reißt Eltern und Kinder aus alten Gewissheiten.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2021
Datum:
Sendetermin
19.12.2026
23:15 - 00:30 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Temporeiche französische Familienkomödie mit Alexandra Lamy als ruhelose Helikoptermutter. Charmant und mit viel Witz erzählt der Film, wie nah beieinander Enttäuschung, bedingungslose Zuneigung, Solidarität und glücklicher Neuanfang liegen können.

Eigentlich könnte Annie Castillon über das Leben mit ihrer sechsköpfigen Familie vollkommen zufrieden sein. So ist sie seit vielen Jahren mit dem gutmütigen, leicht tollpatschigen Arzt Laurent verheiratet, der im Haus der Familie seine Praxis hat. Die drei ältesten Kinder César, Max und Poupi befinden sich zwar mitten in der Pubertät, doch im Grunde sind sie äußerst liebenswert und kümmern sich ohne Murren um den kleinen Bruder Antoine.

Doch Annie ist eine Helikoptermutter, die das Leben ihrer Kinder wie eine Dirigentin zu leiten versucht – und das sorgt für einigen Stress. In einen regelrechten Ausnahmezustand gerät das Familienleben, als Annie im Abfalleimer des Badezimmers einen positiven Schwangerschaftstest findet. Wer zum Teufel steckt dahinter?

Als sie unverzüglich Nachforschungen über die Hintergründe anstellt, muss der Kontrollfreak Annie feststellen, dass es in ihrer Familie so manches Geheimnis gibt. Das betrifft nicht nur die geheimen Freuden und Nöte ihrer Kinder, sondern auch den eigenen Ehemann. Und plötzlich entdeckt Annie selbst verborgene Seiten an sich, die sie in die Arme des wesentlich jüngeren Sohns der Nachbarn treiben.

Leicht, humorvoll und mit jeder Menge Situationskomik erzählt "Madame Annie und ihre Familie" von einem Elternhaus im Ausnahmezustand. Was zu einem großen Drama werden könnte, entpuppt sich als höchst unterhaltsame französische Komödie, frech und unverschämt.

Mit entwaffnendem Charme spielt Alexandra Lamy die umtriebige Helikoptermutter Annie, die feststellen muss, dass vieles ihrer Kontrolle entschlüpft. Da sind ihr Sohn Max, der es irgendwie unbeobachtet zum Mädchenschwarm gebracht hat, und ihr Mann, der das Familienchaos auf spezielle Weise hinter sich lässt. Aber auch Annie selbst lässt sich nicht zweimal bitten, als ihr alles über den Kopf wächst.

Doch statt Ohnmacht feiert der Film die Liebe und familiäre Zuneigung und Solidarität, auch wenn es dabei unkonventionell zugeht.

Darsteller

  • Annie - Alexandra Lamy
  • Laurent - Philippe Katerine
  • César - Matteo Perez
  • Max - Joaquim Fossi
  • Poupi - Chloé Gaillard

Stab

  • Regie - Emmanuel Poulain-Arnaud

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