Film
Macbeth
Der schottische Fürst Macbeth erobert durch Mord und Verrat den Königsthron, angefeuert durch seine von Ehrgeiz besessene Frau. Am Ende wird er selbst Opfer seiner zügellosen Machtgier.
- Produktionsland und -jahr:
- USA , Großbritannien 1971
- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 23:25 - 01:40 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Regisseur Roman Polanski hat Shakespeares Tragödie handwerklich hochklassig und textgetreu fürs Kino adaptiert. Seine Literaturverfilmung fesselt durch eine sinnlich fassbare Atmosphäre von Furcht und Gewalt und liefert packende und opulente Unterhaltung.
Darsteller
- Macbeth - Jon Finch
- Lady Macbeth - Francesca Annis
- Banquo - Martin Shaw
- Duncan - Nicholas Selby
- Ross - John Stride
- Malcolm - Stephan Chase
- Donalbain - Paul Shelley
Stab
- Regie - Roman Polanski