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Macbeth (Jon Finch) trägt die Königskrone und wendet sich halb über die Schulter schauend an die beiden Mordgesellen (Michael Balfour, Andrew McCulloch), die neben ihm stehen.

Film

Macbeth

Der schottische Fürst Macbeth erobert durch Mord und Verrat den Königsthron, angefeuert durch seine von Ehrgeiz besessene Frau. Am Ende wird er selbst Opfer seiner zügellosen Machtgier.

Produktionsland und -jahr:
USA , Großbritannien 1971
Datum:
Sendetermin
09.05.2026
23:25 - 01:40 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Regisseur Roman Polanski hat Shakespeares Tragödie handwerklich hochklassig und textgetreu fürs Kino adaptiert. Seine Literaturverfilmung fesselt durch eine sinnlich fassbare Atmosphäre von Furcht und Gewalt und liefert packende und opulente Unterhaltung.

Darsteller

  • Macbeth - Jon Finch
  • Lady Macbeth - Francesca Annis
  • Banquo - Martin Shaw
  • Duncan - Nicholas Selby
  • Ross - John Stride
  • Malcolm - Stephan Chase
  • Donalbain - Paul Shelley

Stab

  • Regie - Roman Polanski

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