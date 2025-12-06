Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Local Hero
Ein Junger Mann im Anzug sitzt auf einem Felsen. Im Hintergrund sieht man das Meer und eine kleine Bucht, aus der eine Person im Tauchanzug aus dem Wasser steigt.

Film

Local Hero

Der texanische Konzernchef Happer will in dem schottischen Küstenstädtchen Ferness eine Ölraffinerie errichten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 1983
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
23:10 - 01:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm
  • Mac MacIntyre - Peter Riegert
  • Felix Happer - Burt Lancaster
  • Gordon Urquhart - Denis Lawson
  • Danny Oldsen - Peter Capaldi
  • Marina - Jenny Seagrove
  • Ben Knox - Fulton Mackay
  • Moritz - Norman Chancer
  • Regie - Bill Forsyth

Ferness zeigt sich den Neuankömmlingen als fremde Welt voller Wunder und Absonderlichkeiten. Die Einheimischen wissen längst von dem geplanten Projekt und versuchen, ihre Heimat so teuer wie möglich zu verkaufen. Lediglich der alte Ben will seinen Lebensraum nicht gegen Dollars eintauschen. Diese Komplikationen und ein Kometenregen am Himmel über Ferness rufen Felix Happer auf den Plan. Der Firmenchef und Hobby-Astrologe findet eine sehr ungewöhnliche Lösung für die verfahrene Situation.

"Denken Sie daran: Sie sind uns sechs Stunden voraus" - mit dieser Ermahnung schickt Happer seinen Unterhändler nach Schottland. Der Ort am Ende der Welt erscheint in Bill Forsyths Film tatsächlich als Nabel der Welt, der den "zivilisierten" Metropolen des Westens in vielerlei Hinsicht voraus ist. Ferness ist für MacIntyre die Vision eines anderen Lebens, ein utopischer Kleinstaat, wo Kooperation, Verständigung und Naturverbundenheit noch möglich sind. Die Konfrontation von alter und neuer Welt ist komisch und tragisch zugleich.

Der 1946 geborene schottische Regisseur Bill Forsyth hatte sein Heimatland mit originellen kleinen Komödien auf die europäische Kinolandkarte gesetzt ("That Sinking Feeling", 1979; "Gregory's Girl", 1980), bevor er mit "Housekeeping - Das Auge des Sees" 1987 seinen ebenso sensiblen ersten Hollywoodfilm drehte. Mit Burt Lancaster in einer seiner Paraderollen drehte er schließlich diese melancholische Komödie.


Besetzung


  • Mac MacIntyre - Peter Riegert
  • Felix Happer - Burt Lancaster
  • Gordon Urquhart - Denis Lawson
  • Danny Oldsen - Peter Capaldi
  • Marina - Jenny Seagrove
  • Ben Knox - Fulton Mackay
  • Moritz - Norman Chancer

Stab


  • Regie - Bill Forsyth

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.