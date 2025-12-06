Film
Local Hero
Der texanische Konzernchef Happer will in dem schottischen Küstenstädtchen Ferness eine Ölraffinerie errichten.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 1983
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 23:10 - 01:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
- Mac MacIntyre - Peter Riegert
- Felix Happer - Burt Lancaster
- Gordon Urquhart - Denis Lawson
- Danny Oldsen - Peter Capaldi
- Marina - Jenny Seagrove
- Ben Knox - Fulton Mackay
- Moritz - Norman Chancer
- Regie - Bill Forsyth
Ferness zeigt sich den Neuankömmlingen als fremde Welt voller Wunder und Absonderlichkeiten. Die Einheimischen wissen längst von dem geplanten Projekt und versuchen, ihre Heimat so teuer wie möglich zu verkaufen. Lediglich der alte Ben will seinen Lebensraum nicht gegen Dollars eintauschen. Diese Komplikationen und ein Kometenregen am Himmel über Ferness rufen Felix Happer auf den Plan. Der Firmenchef und Hobby-Astrologe findet eine sehr ungewöhnliche Lösung für die verfahrene Situation.
"Denken Sie daran: Sie sind uns sechs Stunden voraus" - mit dieser Ermahnung schickt Happer seinen Unterhändler nach Schottland. Der Ort am Ende der Welt erscheint in Bill Forsyths Film tatsächlich als Nabel der Welt, der den "zivilisierten" Metropolen des Westens in vielerlei Hinsicht voraus ist. Ferness ist für MacIntyre die Vision eines anderen Lebens, ein utopischer Kleinstaat, wo Kooperation, Verständigung und Naturverbundenheit noch möglich sind. Die Konfrontation von alter und neuer Welt ist komisch und tragisch zugleich.
Der 1946 geborene schottische Regisseur Bill Forsyth hatte sein Heimatland mit originellen kleinen Komödien auf die europäische Kinolandkarte gesetzt ("That Sinking Feeling", 1979; "Gregory's Girl", 1980), bevor er mit "Housekeeping - Das Auge des Sees" 1987 seinen ebenso sensiblen ersten Hollywoodfilm drehte. Mit Burt Lancaster in einer seiner Paraderollen drehte er schließlich diese melancholische Komödie.
Besetzung
Stab
- Regie - Bill Forsyth