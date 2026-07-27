Film
Liebe und andere Unfälle
Bäuerin Marie ist mit den Kreditzahlungen an ihre Bank im Verzug. Das kümmert sie zunächst wenig - bis der attraktive Banker Philipp die Wirtschaftlichkeit des Hofs prüfen soll.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 2012
- Datum:
Er hat das Land bereits einem zahlungskräftigen Kunden versprochen. Doch wie es sich für eine waschechte romantische Komödie gehört, kommt schließlich alles ganz anders als gedacht.
Philipp rechnet Marie minutiös vor, wie unrentabel ihr Bauernbetrieb ist, und droht ihr mit der Zwangsversteigerung, falls sie die Kreditschulden nicht innert nützlicher Frist zurückzahlen kann.
Als Philipp siegessicher mit seinem Sportwagen vom Hof braust, fährt er in ein Schlagloch, kommt ins Schleudern und knallt gegen einen Heuwagen. In Panik holt Marie den Bewusstlosen in ihr Haus. Schließlich will sie die Situation retten und Hof, Haus und Buchhaltung subito in Ordnung bringen.
Dass Philipp aufwacht und nicht mehr weiß, wer er ist, nützt Marie für sich und tischt ihm eine dicke Notlüge auf. Von nun an ist er Milchbauer Micky und Maries Ehemann - natürlich nur so lange, bis Marie ihre Papiere bereinigt und den Hof auf Vordermann gebracht hat. Das ist zumindest ihr Plan.
Darsteller
- Marie Meier - Lea Hadorn
- Philipp Sturzenegger - Beat Marti
- André Egger - Aaron Hitz
- Ursula Meier - Heidi Maria Glössner
- Jonas Meier - Nino de Perrot
- Anna Hofstetter - Susanne Kunz
Stab
- Regie - Thomas Gerber