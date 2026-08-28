Film
Lauf Junge lauf
"Lauf Junge lauf" erzählt die wahre Geschichte des neunjährigen Srulik, dem die Flucht aus dem Warschauer Ghetto gelingt. Bis zum Kriegsende muss er allein ums Überleben kämpfen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Frankreich 2013
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 03.09.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Als einzigem Mitglied seiner Familie gelingt Srulik die Flucht in die Wälder nahe Warschau. Dort schlägt er sich monatelang allein durch, lebt von Waldfrüchten, erjagten Kleintieren und kleinen Beutezügen durch die Gärten umliegender Bauernhöfe.
Die wenigen Freunde, die Srulik findet, bleiben ihm nicht lang erhalten. Die Einsamkeit, der anhaltende quälende Hunger und der kalte Winter treiben ihn immer wieder in die Dörfer, wo ihm ständig Verrat droht. Aber Srulik hat Glück und wird einige Zeit von einer Bäuerin versteckt, vor allem aber mit einer neuen Identität versorgt: Aus dem flüchtigen Juden Srulik macht sie das versprengte polnische Waisenkind Jurek, das christliche Gebete kennt und ein Kruzifix um den Hals trägt. Doch Jurek bleibt ein Gejagter - und das bis zum Ende des Kriegs.
Besetzung
- Srulik/Jurek - Andrzej Tkacz
- Srulik/Jurek - Kamil Tkacz
- Magda Janczyk - Elisabeth Duda
- Mosche - Itay Tiran
- Hersch Fridman - Zbigniew Zamachowski
- Frau Herman - Jeanette Hain
- Pawel - Lukasz Gajdzis
- SS-Offizier - Rainer Bock
Stab
- Regie - Pepe Danquart
- Srulik/Jurek - Andrzej Tkacz
- Srulik/Jurek - Kamil Tkacz
- Magda Janczyk - Elisabeth Duda
- Mosche - Itay Tiran
- Hersch Fridman - Zbigniew Zamachowski
- Frau Herman - Jeanette Hain
- Pawel - Lukasz Gajdzis
- SS-Offizier - Rainer Bock
- Regie - Pepe Danquart