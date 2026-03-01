Last Dance

Germain und Lise sind seit vielen Jahren verheiratet. Das Rentnerpaar genießt den Ruhestand und sieht seine beiden Kinder und deren Familien regelmäßig. Doch Lise hat neben der Familie eine andere große Leidenschaft: Sie widmet sich dem modernen Tanz in einem Ensemble der renommierten spanischen Choreografin La Ribot. Letztere arbeitet mit professionellen Tänzern und Amateuren zugleich.



Eines Tages stirbt Lise unerwartet. Germaine ist erschüttert über den Verlust seiner großen Liebe. Doch die Eheleute haben sich einst ein Versprechen gegeben: Der überlebende Partner soll das Projekt weiterführen, das der Verstorbene nicht mehr beenden konnte. Germain beschließt, Lises Platz bei der Tanztruppe einzunehmen und wird bei Ribot vorstellig. Wie Germain um seine geliebte Frau trauert, berührt die Choreografin. Prompt stellt sie das Programm um und rückt den traurigen Witwer ins Zentrum ihrer Choreografie. Germain erfährt dabei Unterstützung des jungen Tänzers Samir.



Derweil machen sich Germains Kinder Carole und Mathieu Sorgen um ihren Vater. Diesem aber wird die geradezu aufdringliche Fürsorge zu viel. Er verschweigt ihnen seine neue Beschäftigung. Seine Geheimniskrämerei aber führt zu einigen Missverständnissen und bringt sein Leben mehr durcheinander, als ihm lieb ist.