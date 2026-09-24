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"Largo Winch - TÃ¶dliches Erbe": Largo (Tomer Sisley) und Ann (Kristin Scott Thomas) stehen sich auf der AktionÃ¤rsversammlung gegenÃ¼ber und schauen sich angespannt an. Largo hÃ¤lt einen Briefumschlag mit Dokumenten in der Hand. Im Hintergrund sitzen viele weitere AktionÃ¤re.

Film

Largo Winch - Tödliches Erbe

Als der mächtige Firmenboss Nerio Winch ermordet wird, erbt sein einziger Sohn Largo alles, wodurch er der eiskalten Managerin Ferguson sowie Geschäftskonkurrenten im Wege steht.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2008
Datum:
Sendetermin
08.11.2026
23:15 - 00:55 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Gejagt durch die halbe Welt, macht sich Largo auf, um den Mörder seines Vaters zu finden und endlich dem Geheimnis seiner Herkunft auf die Spur zu kommen. - An schönen Schauplätzen spielender Abenteuer-Thriller.

In Hongkongs Victoria Harbor kommt ein alter Mann ums Leben. Es handelt sich um den Großindustriellen Nerio Winch, der sein weltweites Firmenimperium von der Ex-Kronkolonie aus verwaltet. Die Nachricht von Nerios Tod versetzt die internationale Finanzwelt in helle Aufregung - Übernahmegerüchte machen die Runde. Angeblich will sich der russische Tycoon Mikhail Korsky die Winch-Gruppe einverleiben. Nerios enge Mitarbeiterin Ann Ferguson muss verhindern, dass Machtkämpfe im Vorstand und innerhalb des Konzerns die Abwehr einer Übernahme stören.

Largo will beweisen, dass sein Vater ermordet wurde, aber er muss auch beweisen, dass er der rechtmäßige Erbe ist. In welcher Gefahr er schwebt, wird bereits bei seinem ersten Auftritt in der Firma sichtbar, als mitten in der Sitzung ein Mann erschossen wird, der eine wichtige Nachricht für Largo hatte. Largo muss nach Europa zurückkehren und die Inhaberschuldverschreibungen präsentieren, von denen nur der Erbe weiß, wo sie sich befinden.

Den ursprünglich in New York beheimateten Firmensitz der Winch-Gruppe verlegte Regisseur Jérôme Salle nach Hongkong, was dem Film außerordentlich gut bekommt. Neben Hongkong waren Bosnien-Herzegowina, Sizilien, Macau, die in der Nähe Hongkongs gelegene, ehemalige portugiesische Enklave, sowie Studios in Paris weitere Drehorte. Im Mittelpunkt der Handlung steht der 1974 in Berlin geborene französische Schauspieler Tomer Sisley.

Darsteller

  • Largo Winch - Tomer Sisley
  • Ann Ferguson - Kristin Scott Thomas
  • Nerio Winch - Miki Manojlovic
  • Lea/Naomi - Mélanie Thierry
  • Freddy - Gilbert Melki
  • Mikhaïl Korsky - Karel Roden
  • Stephan Marcus - Steven Waddington
  • Hannah - Anne Consigny
  • Goran - Rasha Bukvic
  • Gauthier - Nicolas Vaude
  • Wiliam Kwan - Benedict Wong
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Jérôme Salle

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