L.A. Confidential

Drei sehr unterschiedliche Polizisten im Los Angeles der 1950er-Jahre wollen sich mit der offiziellen Lösung eines Verbrechens nicht abfinden und ermitteln auf eigene Faust.

USA 1997
12.12.2025
22:25 - 00:35 Uhr
FSK 16
Drei Cops und ein Verbrechen: Auf den ersten Blick haben Bud White, Ed Exley und Jack Vincennes wenig gemein, außer dass der bullige Choleriker, der streberhafte Gerechtigkeitsfanatiker und der eitle Dandy für das LAPD arbeiten. Aber ein mysteriöser Massenmord in einem Diner bringt die drei so unterschiedlichen Polizisten zusammen.

Ihre Ermittlungen führen sie ebenso ins schwarze Getto wie in die Welt der Schönen und Reichen, in der der zwielichtige Millionär Pierce Patchett einen exklusiven Callgirl-Ring betreibt. Das besondere Angebot: Alle Mädchen sehen aus wie berühmte Hollywood-Schauspielerinnen. Vor allem das Veronica-Lake-Double Lynn Bracken hat es der fanatischen Spürnase Bud White angetan, und wider besseren Wissens lässt er sich auf eine Affäre mit der geheimnisvollen Blondine ein.

Doch nicht nur diese verbotene Beziehung droht ihn in Teufels Küche zu bringen. Je tiefer er und seine Kollegen in dem Sumpf aus Korruption, Verbrechen und Prostitution graben, desto gefährlicher wird es für sie. Denn ihre Feinde sitzen auch in den eigenen Reihen.

Spannende und atmosphärische Verfilmung eines Kriminalromans von James Ellroy. Preisgekrönt mit zwei Oscars und top besetzt mit Russell Crowe und Kim Basinger.

  • Bud White - Russell Crowe
  • Ed Exley - Guy Pearce
  • Jack Vincennes - Kevin Spacey
  • Lynn Bracken - Kim Basinger
  • Dudley Smith - James Cromwell
  • Pierce Patchett - David Strathairn
  • Sid Hudgens - Danny DeVito

  • Regie - Curtis Hanson

