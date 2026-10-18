Film
Kreuzende Linien
Als sich vor ihren Augen im Kaufhaus, in dem sie arbeitet, ein Mann in die Tiefe stürzt, kann sich die junge Nachtwächterin Zahra endlich ihrem eigenen Trauma stellen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2026
- 01:00 - 01:25 Uhr
Als sich vor ihren Augen im Kaufhaus, in dem sie arbeitet, ein Mann in die Tiefe stürzt, kann sich die junge Nachtwächterin Zahra endlich ihrem eigenen Trauma stellen.
Darsteller
- Zahra - Lisa Hofer
- Adrian - Sebastian Doppelbauer
Stab
- Regie - Elena Pilar Nyffeler