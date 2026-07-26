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Film

Kommt ein Vogel geflogen

Birgit Singer ist Tierpflegerin und trägt die Hauptlast der Familie: Sie leitet ein Tierheim, finanziert die Promotion ihres Mannes und kümmert sich um ihre stotternde Tochter Sarah.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Sendetermin
16.08.2026
00:00 - 01:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Sarah fühlt sich unter Tieren wohl, besonders zu Papagei Marlene hat sie eine enge Bindung. Doch Marlene wird zum Problem: Bei einem Auftritt in einem Altersheim singt der Vogel ein NS-Lied – und der Vorfall sorgt für mediale Aufmerksamkeit.

Während einige Seniorinnen und Senioren sogar einstimmen, gerät Birgit in eine schwierige Lage. Mit jüdischen Schwiegereltern, einer sensiblen Tochter und ihrem Ruf sieht sie sich massiv unter Druck – ein Vorfall, der ihr ohnehin belastetes Leben weiter zuspitzt.

Darsteller

  • Sarah Singer - Pola Friedrichs
  • Birgit Singer - Britta Hammelstein
  • Nathan Singer - Hans Löw
  • Eli Singer - Michael Wittenborn
  • Mirjam Singer - Ulrike Krumbiegel
  • Beyza Kaya-Westermaier - Uygar Tamer
  • Paul - Anton von Lucke
  • André Kalkhoff - Andreas Nickl
  • Stimme von Papagei Marlene - Stefan Kaminski

Stab

  • Regie - Christian Werner

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