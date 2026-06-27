König der Raben

Doch die Liebe zu Alina entfernt Darko immer weiter von dem, was ihm bis dahin Halt gegeben hat. Seine gesamte Existenz und die Hoffnung auf ein besseres Leben stehen auf dem Spiel.



Ein Film über die Freundschaft zwischen drei gesellschaftlichen Außenseitern, für die Deutschland ihr Zuhause ist und die dort doch wie Unsichtbare leben müssen – und von einer Amour fou, die die prekäre Balance ihrer Ersatzfamilie in Gefahr bringt.



In poetischen Bildern voller Nähe erzählt Piotr J. Lewandowski in seinem zweiten Spielfilm von Darko und seinem Lebenshunger. Malik Blumenthal verkörpert den charismatischen Darko, Antje Traue, Karim Günes und Mert Dincer spielen an seiner Seite.