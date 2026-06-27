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"König der Raben": Darko (Malik Blumenthal) und Alina (Antje Traue) beginnen eine stürmische Liebesgeschichte.

Film

König der Raben

Darko ist ein Überlebenskünstler. Seit Jahren schlägt sich der 22-jährige Mazedonier mit seinen besten Freunden Yanoosh und Manolo ohne Aufenthaltserlaubnis irgendwie durch.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
18.07.2026
22:55 - 00:35 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Um sich und seine psychisch kranke Mutter über Wasser zu halten, verkauft er alte Autoteile und züchtet Tauben, die er auf Hochzeiten fliegen lässt. Als er die geheimnisvolle Künstlerin Alina auf einer Feier kennenlernt, wirft er sich voller Leidenschaft in eine Affäre.

Doch die Liebe zu Alina entfernt Darko immer weiter von dem, was ihm bis dahin Halt gegeben hat. Seine gesamte Existenz und die Hoffnung auf ein besseres Leben stehen auf dem Spiel.

Ein Film über die Freundschaft zwischen drei gesellschaftlichen Außenseitern, für die Deutschland ihr Zuhause ist und die dort doch wie Unsichtbare leben müssen – und von einer Amour fou, die die prekäre Balance ihrer Ersatzfamilie in Gefahr bringt.

In poetischen Bildern voller Nähe erzählt Piotr J. Lewandowski in seinem zweiten Spielfilm von Darko und seinem Lebenshunger. Malik Blumenthal verkörpert den charismatischen Darko, Antje Traue, Karim Günes und Mert Dincer spielen an seiner Seite.

Darsteller

  • Darko - Malik Blumenthal
  • Alina - Antje Traue
  • Yanoosh - Karim Günes
  • Manolo - Mert Dincer
  • Ramonan - Danuta Stenka
  • Chael - Barbara Philipp
  • Schwarzenegro - Ralph Herforth

Stab

  • Regie - Piotr J. Lewandowski

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