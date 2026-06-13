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Film

Kings of Hollywood

Los Angeles 1974: Max ist Hollywood-Produzent. Für seine geliebten Low-Budget-Filme würde der Geschäftsführer der "Miracle Motion Pictures" alles tun. Doch der Erfolg lässt auf sich warten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.07.2027
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Spielfilm

Als sein letzter Film, den er gemeinsam mit seinem Neffen Walter produziert hat, von Fundamentalisten boykottiert wird, hat er ein Problem: Sein Mafia-Finanzier Reggie Fontaine will das geliehene Geld zurück und stellt Max ein Ultimatum.

Durch einen Zufall kommt Max die zündende Idee: Beim Dreh seines nächsten Films will er den Hauptdarsteller um die Ecke bringen und mit der ausbezahlten Versicherungssumme seine Schulden begleichen. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass sein Star, der abgehalfterte ehemalige Western-Darsteller Duke Montana, robuster ist als erwartet.

Max bringt Duke in immer gewagtere Situationen, doch dieser überlebt einen Stunt nach dem anderen. Dabei nehmen die Dreharbeiten plötzlich eine Wendung, mit der niemand gerechnet hat.

Darsteller

  • Max Barber - Robert De Niro
  • Duke Montana - Tommy Lee Jones
  • Reggie Fontaine - Morgan Freeman
  • Walter Creason - Zach Braff
  • Devin Wilton - Eddie Griffin
  • James Moore - Emile Hirsch
  • Megan Albert - Kate Katzman

Stab

  • Regie - George Gallo

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