Film
Kick It Like Beckham
England in den frühen 2000er-Jahren: Profifußball ist Männersache und David Beckham das nationale Idol. Die 18-jährige Jesminder "Jess" Bhamra möchte genauso gut spielen wie Beckham.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , USA , Großbritannien 2002
- Datum:
- Sendetermin
- 05.07.2026
- 16:10 - 18:00 Uhr
Die jüngste Tochter einer aus Indien stammenden Arbeiterfamilie himmelt Beckham nicht nur an wie ein Groupie - sie behauptet sich beim Kicken im Park auch lässig gegen angeberische Jungs – und wird von einer Vereinsspielerin entdeckt.
Die selbstbewusste Juliette "Jules" Paxton lädt sie zum Probetraining ein. Selbst der kritische Nachwuchscoach Joe erkennt ihr Talent und nimmt Jess sofort ins Team auf. Sie weiß jedoch, dass sie eine noch höhere Hürde nehmen muss: Dass ein Mädchen lieber Fußball spielt, als ans Heiraten zu denken, ist für ihre traditionsbewussten Eltern inakzeptabel.
Um Zeit fürs Training und die Matches zu bekommen, erfindet Jess einen Aushilfsjob. Nur ihre ältere Schwester Pinky, die zum Stolz der Familie bald eine traditionelle Hochzeit feiert, weiß um das heimliche Doppelleben. Als die Lüge herauskommt, steht Jess vor Entscheidungen, die ihr Leben verändern.
"Kick It Like Beckham" feierte im Jahr 2002 nicht nur einen Überraschungserfolg, sondern wirkte auch wie eine Initialzündung für den Frauenfußball. Endlich fanden Spielerinnen in der ganzen Welt weibliche Idole für ihren Wunsch nach Gleichstellung und Anerkennung: Hauptdarstellerin Parminder Nagra begeistert als mutige Teenagerin, die sich über Traditionen und Geschlechterrollen hinwegsetzt, um ihren Traum zu leben. In der Nebenrolle einer androgyn-selbstbewussten Fußballerin rückte die damals weitgehend unbekannte Keira Knightley ins Rampenlicht. Der titelgebende Starkicker David Beckham unterstützte die britische Komödie mit einem Cameo-Auftritt.
Darsteller
- Jess Bhamra - Parminder Nagra
- Jules Paxton - Keira Knightley
- Joe - Jonathan Rhys Meyers
- Mr. Bhamra - Anupam Kher
- Pinky Bhamra - Archie Panjabi
- Mel - Shaznay Lewis
- Alan Paxton - Frank Harper
- Paula Paxton - Juliet Stevenson
Stab
- Regie - Gurinder Chadha