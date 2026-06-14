Die selbstbewusste Juliette "Jules" Paxton lädt sie zum Probetraining ein. Selbst der kritische Nachwuchscoach Joe erkennt ihr Talent und nimmt Jess sofort ins Team auf. Sie weiß jedoch, dass sie eine noch höhere Hürde nehmen muss: Dass ein Mädchen lieber Fußball spielt, als ans Heiraten zu denken, ist für ihre traditionsbewussten Eltern inakzeptabel.



Um Zeit fürs Training und die Matches zu bekommen, erfindet Jess einen Aushilfsjob. Nur ihre ältere Schwester Pinky, die zum Stolz der Familie bald eine traditionelle Hochzeit feiert, weiß um das heimliche Doppelleben. Als die Lüge herauskommt, steht Jess vor Entscheidungen, die ihr Leben verändern.



"Kick It Like Beckham" feierte im Jahr 2002 nicht nur einen Überraschungserfolg, sondern wirkte auch wie eine Initialzündung für den Frauenfußball. Endlich fanden Spielerinnen in der ganzen Welt weibliche Idole für ihren Wunsch nach Gleichstellung und Anerkennung: Hauptdarstellerin Parminder Nagra begeistert als mutige Teenagerin, die sich über Traditionen und Geschlechterrollen hinwegsetzt, um ihren Traum zu leben. In der Nebenrolle einer androgyn-selbstbewussten Fußballerin rückte die damals weitgehend unbekannte Keira Knightley ins Rampenlicht. Der titelgebende Starkicker David Beckham unterstützte die britische Komödie mit einem Cameo-Auftritt.