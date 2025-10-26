Hauptnavigation

"Kennt ihr Euch?": Sara (Victoria Findlay), Jo (Jobel Mokonzi) und Tim (Paul Lux) am Morgen vor dem Wohnwagen.

Kennt ihr Euch?

Während eines Camping-Wochenendes am See erfährt Sara, dass ihr Kumpel Per eine neue Freundin hat: Es ist Saras Mutter Ulrike! Das Wochenende möchte aber keiner platzen lassen, und so versuchen alle Beteiligten, sich in der unerwarteten Situation zurechtzufinden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2025
00:00 - 00:20 Uhr

Spielfilm

Darsteller

  • Sara - Victoria Findlay
  • Ulrike - Corinna Bergmann
  • Per - Musa Gülhan
  • Jo - Jobel Mokonzi
  • Tim - Paul Lux

Stab

  • Regie - Anika Mätzke

