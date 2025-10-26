Film
Kennt ihr Euch?
Während eines Camping-Wochenendes am See erfährt Sara, dass ihr Kumpel Per eine neue Freundin hat: Es ist Saras Mutter Ulrike! Das Wochenende möchte aber keiner platzen lassen, und so versuchen alle Beteiligten, sich in der unerwarteten Situation zurechtzufinden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 26.10.2025
- 00:00 - 00:20 Uhr
Darsteller
- Sara - Victoria Findlay
- Ulrike - Corinna Bergmann
- Per - Musa Gülhan
- Jo - Jobel Mokonzi
- Tim - Paul Lux
Stab
- Regie - Anika Mätzke