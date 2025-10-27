Film
Kaviar
Ein russischer Oligarch will mitten in Wien eine Villa bauen - auf der Schwedenbrücke! Seine Dolmetscherin Nadja und ihre Freundinnen haben frei nach dem Motto "Ran an´s Kapital" mit dem Schmiergeld andere Pläne. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2025
- 23:20 - 00:50 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Die austro-russische Regisseurin Elena Tikhonova nutzt ihren Insider-Blick auf die russische Schickeria in Wien für eine rasante Culture-Clash-Komödie.
Ausgezeichnet wurde der Film bei den Filmtagen Max-Ophüls-Preis 2019 mit dem Publikumspreis.
Mehr zum Inhalt:
Mitten auf der Schwedenbrücke in der Wiener Innenstadt will der größenwahnsinnige russische Oligarch Igor (Mikhail Evlanov) eine Villa bauen. Doch seine Dolmetscherin Nadja (Margarita Breitkreiz), die gebürtige Russin ist und in Wien lebt, und ihre Freundinnen Vera (Daria Nosik) und Teresa (Sabrina Reiter) haben mit dem Schmiergeld ihre ganz eigenen Pläne.
Denn Nadja kennt Igor mittlerweile sehr gut und weiß mehr über sein Privatleben und den illegalen Geschäften, als ihr lieb ist. So kümmert sie sich um Igors Leben, geht für seine Geliebten einkaufen und kennt mittlerweile alle angesagten Boutiquen in der Innenstadt Wiens. Nun hat sich Igor mit der Villa auf der Schwedenbrücke ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und Widerstand ist nicht erwünscht! Es dauert nicht lange und mit dem schmierigen Klaus (Georg Friedrich) und dem Anwalt Dr. Ferdinand Braunrichter (Simon Schwarz) sind zwei Männer gefunden, die sich nicht zu schade sind, um das unkonventionelle Bauprojekt zu unterstützen, komme was wolle... (Quelle: filmstarts.de)
Darsteller
- Nadja - Margarita Breitkreiz
- Vera - Daria Nosik
- Teresa - Sabrina Reiter
- Klaus - Georg Friedrich
- Ferdinand - Simon Schwarz
- - Susanne Spellitz
Stab
- Regie - Elena Tikhonova