Das Bild zeigt drei Frauen, die an einem Tisch sitzen und kleine Gläser mit einem klaren Getränk halten. Die Frauen haben verschiedene Haarfarben und Frisuren. Die erste Frau links hat lange, blonde Haare und wirkt konzentriert; sie trägt ein zartes, helles Oberteil und Schmuck. Die zweite Frau in der Mitte hat dunkle, glatte Haare und trägt ein schwarzes, elegantes Kleid; sie hat einen ernsten Gesichtsausdruck, während sie einem anderen ins Auge schaut. Die dritte Frau rechts hat kürzere, türkisfarbene Haare und trägt ein karierter Hemd; sie lächelt und schaut ebenfalls auf das Glas. Auf dem Tisch sind auch einige Snacks zu sehen, wie Gurke und Wurst, sowie ein Glas mit einem klaren Getränk. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf, aber es scheinen Möbel oder weitere Gegenstände zu sein. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre der Anspannung und des Austauschs zwischen den Frauen.

Film

Kaviar

Ein russischer Oligarch will mitten in Wien eine Villa bauen - auf der Schwedenbrücke! Seine Dolmetscherin Nadja und ihre Freundinnen haben frei nach dem Motto "Ran an´s Kapital" mit dem Schmiergeld andere Pläne. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2019
Datum:
Sendetermin
22.11.2025
23:20 - 00:50 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die austro-russische Regisseurin Elena Tikhonova nutzt ihren Insider-Blick auf die russische Schickeria in Wien für eine rasante Culture-Clash-Komödie.

Ausgezeichnet wurde der Film bei den Filmtagen Max-Ophüls-Preis 2019 mit dem Publikumspreis.

Mehr zum Inhalt:

Das Bild zeigt drei Frauen, die in einer urbanen Umgebung unter einer Brücke sitzen. Die Szenerie ist von Graffiti und bunten Wandmalereien geprägt. Die Frauen sind auf den Boden gekniet, wo Geldscheine verstreut liegen. - Auf der linken Seite sitzt eine Frau mit dunklem, glattem Haar, die einen auffälligen, gemusterten Mantel trägt. - In der Mitte befindet sich eine Frau mit langen, blonden lockigen Haaren, die einen beigen Kleidungsstück mit Reißverschluss anhat. - Die dritte Frau rechts hat kurze, blaue Haare und trägt eine schwarze Lederjacke sowie eine dunkle Hose. Eine große Champagnerflasche steht neben Ihnen. Im Hintergrund sind weitere Passanten zu sehen, die durch den städtischen Raum gehen. Laub bedeckt teilweise den Boden, was auf die herbstliche Jahreszeit hindeutet.
Margarita Breitkreiz (Nadja), Darya Nosik (Vera), Sabrina Reiter (Teresa)
Quelle: Witcraft

Mitten auf der Schwedenbrücke in der Wiener Innenstadt will der größenwahnsinnige russische Oligarch Igor (Mikhail Evlanov) eine Villa bauen. Doch seine Dolmetscherin Nadja (Margarita Breitkreiz), die gebürtige Russin ist und in Wien lebt, und ihre Freundinnen Vera (Daria Nosik) und Teresa (Sabrina Reiter) haben mit dem Schmiergeld ihre ganz eigenen Pläne.

Denn Nadja kennt Igor mittlerweile sehr gut und weiß mehr über sein Privatleben und den illegalen Geschäften, als ihr lieb ist. So kümmert sie sich um Igors Leben, geht für seine Geliebten einkaufen und kennt mittlerweile alle angesagten Boutiquen in der Innenstadt Wiens. Nun hat sich Igor mit der Villa auf der Schwedenbrücke ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und Widerstand ist nicht erwünscht! Es dauert nicht lange und mit dem schmierigen Klaus (Georg Friedrich) und dem Anwalt Dr. Ferdinand Braunrichter (Simon Schwarz) sind zwei Männer gefunden, die sich nicht zu schade sind, um das unkonventionelle Bauprojekt zu unterstützen, komme was wolle... (Quelle: filmstarts.de)

Darsteller

  • Nadja - Margarita Breitkreiz
  • Vera - Daria Nosik
  • Teresa - Sabrina Reiter
  • Klaus - Georg Friedrich
  • Ferdinand - Simon Schwarz
  • - Susanne Spellitz

Stab

  • Regie - Elena Tikhonova

