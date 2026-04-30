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"Jussi Adler-Olsen: Erwartung": Carl Mørck (Ulrich Thomsen) und Assad (Zaki Youssef) schauen bedrohlich in die Ferne. In der Mitte der Plakatvorlage sieht man ein Krankenbett, auf dem ein Patient liegt, der lichterloh in Flammen aufgeht.

Film

Jussi Adler-Olsen: Erwartung

Was hat der aufgegriffene Roma-Junge Marco mit einem fünf Jahre zuvor verschwundenen Regierungsbeamten zu tun? Bei dem Jugendlichen wird der Pass des mutmaßlich Toten gefunden.

Produktionsland und -jahr:
Dänemark 2021
Datum:
Sendetermin
19.06.2026
22:00 - 23:55 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Der Kopenhagener Ermittler Carl Mørck ist sich sicher, dass Marco der Schlüssel zum Fall ist. Doch der Junge ist verschwunden – gejagt von der Polizei und einem skrupellosen Clanführer, vor dem ihn auch der eigene Vater nicht schützen kann.

Als der Kopenhagener Ermittler Carl Mørck (Ulrich Thomsen) und sein Kollege Assad (Zaki Youssef) den Fall wieder aufrollen, geraten einige hochgestellte Persönlichkeiten ins Schwitzen.

Das mysteriöse Verschwinden des dänischen Regierungsbeamten William Stark (Karl-Oskar Olsen) wurde nie aufgeklärt. Mutmaßlich hatte sich der Familienvater aufgrund von Pädophilie-Vorwürfen das Leben genommen.

Als sein Pass plötzlich fünf Jahre später bei dem Roma-Jungen Marco (Lubos Olah) in Deutschland auftaucht, wird der Jugendliche schnellstens zum Verhör nach Kopenhagen verfrachtet. Doch der völlig verängstigte Junge sagt kein Wort – weder zu seiner Psychologin noch zu dem versierten Ermittlerteam Mørck/Assad. Eines Nachts verschwindet Marco spurlos aus seiner Unterkunft, und der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als die Familie und die ehemaligen Kollegen des Verschwundenen zu befragen. Alte Wunden werden wieder aufgerissen.

Darsteller

  • Carl Mørck - Ulrich Thomsen
  • Assad - Zaki Youssef
  • Marco - Lubos Olah
  • Rose - Sofie Torp
  • Zola - Zdenek Godla
  • Teis Snap - Anders Matthesen
  • Adrian - Julius Oracko
  • Mona - Lisa Carlehed

Stab

  • Regie - Martin Zandvliet

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