Film
Julie - Eine Frau gibt nicht auf
Der nervenaufreibende Alltag einer alleinerziehenden Frau, die angesichts von Druck im Beruf, Kindern und Streiks einen ständigen Wettlauf gegen die Zeit gewinnen muss.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2025
- 23:15 - 00:40 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Ein atemloser Psychothriller der besonderen Art: Mit einer temporeichen Inszenierung, pulsierendem Soundtrack und einer großartigen Laure Calamy als Einzelkämpferin zieht der preisgekrönte Spielfilm sofort in Bann. Leben am Rande des Wahnsinns.
Darsteller
- Julie Roy - Laure Calamy
- Madame Lusigny - Geneviève Mnich
- Sylvie - Anne Suarez
- Nolan - Nolan Arizmendi
- Chloé - Sasha Lemaitre Cremaschi
Stab
- Regie - Eric Gravel