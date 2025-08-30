Hauptnavigation

„Julie – Eine Frau gibt nicht auf“: Julie (Laure Calamy), eine junge Frau mit Pferdeschwanz, in blauem Mantel und rotem Halstuch und mit einer Tasche um die Schulter, eilt auf einer Straße gehetzt voran. Im Hintergrund eine Hausfassade, wie die Person leicht unscharf.

Film

Julie - Eine Frau gibt nicht auf

Der nervenaufreibende Alltag einer alleinerziehenden Frau, die angesichts von Druck im Beruf, Kindern und Streiks einen ständigen Wettlauf gegen die Zeit gewinnen muss.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2021
Datum:
Sendetermin
20.09.2025
23:15 - 00:40 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Spielfilm

Ein atemloser Psychothriller der besonderen Art: Mit einer temporeichen Inszenierung, pulsierendem Soundtrack und einer großartigen Laure Calamy als Einzelkämpferin zieht der preisgekrönte Spielfilm sofort in Bann. Leben am Rande des Wahnsinns.

Darsteller

  • Julie Roy - Laure Calamy
  • Madame Lusigny - Geneviève Mnich
  • Sylvie - Anne Suarez
  • Nolan - Nolan Arizmendi
  • Chloé - Sasha Lemaitre Cremaschi

Stab

  • Regie - Eric Gravel

