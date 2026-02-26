Deputy Tabby Temple hat es nicht leicht: Ihre leitende Funktion im abgelegenen Sheriff-Office von Jericho Ridge ist sie los. Daran schuld ist ihr Sohn Monty, der in Drogengeschäfte verwickelt war. Nach dem Versuch, ihn zu schützen, wurde sie degradiert und leidet außerdem an einer schweren Fußverletzung.



Trotzdem kommt sie zum Innendienst ins Sheriff-Office, das in der letzten Nacht überfallen wurde. Zahlreiche Waffen wurden bei dem Überfall gestohlen. Ihre Kollegen haben es außerdem mit einem Mordfall zu tun. Und da ist auch noch der betrunkene Earl Macready, der wegen häuslicher Gewalt gerade eingebuchtet wurde. Während ihre Kollegen, der frisch ernannte, aber unerfahrene Chief Deputy Dennis und der zupackende Sheriff Eddie, eine Spur im Mordfall verfolgen, soll Tabby die Stellung im Büro halten.



Doch schon wieder macht Monty ihr Sorgen, denn der erkennt in dem Mordopfer einen Bekannten und hat Angst um sein eigenes Leben. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Handwerker, der die zerstörten Türen und Schlösser im Office reparieren soll, gar keiner ist, eskaliert die Situation für Tabby. Sie kann den skrupellosen Einbrecher zwar in Schach halten und einsperren. Doch nachdem dieser fliehen kann, wird das Gebäude von mehreren schießwütigen Verbrechern belagert. Ihre Kollegen, die ihr zu Hilfe kommen, werden kaltblütig in einem Kugelhagel getötet.



Macready kommt ums Leben, als er flüchten und sich auf die Seite der Belagerer schlagen will. Tabby und ihr Sohn drohen jeden Moment die Kontrolle zu verlieren, als ihnen klar wird, dass die Verbrecher auf der Suche nach einer konfiszierten Waffe sind, die als Beweis in dem Mordfall eine wichtige Rolle spielt. Und damit steht auch fest, wer diese Verbrecher auf sie gehetzt hat. Doch das einzige, was jetzt zählt: Monty und sie müssen diese Nacht überstehen.



Die hoch spannende Ausgangssituation in "Jericho Ridge - Unter Beschuss" erinnert an so unterschiedliche Filmklassiker wie "Rio Bravo" von Howards Hawks oder John Carpenters "Assault – Anschlag bei Nacht", in denen ebenfalls Sheriff-Offices mitsamt Gefängnissen im Belagerungszustand verteidigt werden. Regiedebütant Will Gilbey macht daraus einen modernen, diversen und actionreichen Thriller, der die Zuschauerinnen und Zuschauer von einer nervenzerreißenden Situation in die nächste treibt.



Getragen wird der Film von der schwarzen, in Nigeria geborenen britischen Darstellerin Nikki Amuka-Bird ("Luther", "Knock at the Cabin"), die der gehandicapten Heldin als "last woman standing" bei aller Verletzlichkeit eine beeindruckende Bodenständigkeit und bitter nötige Energie und Cleverness verleiht. Einer ihrer Gegner wird von dem deutschen Schauspieler Philipp Christopher verkörpert, der sich unter anderem mit "Die Kinder von Wintermere" international einen Namen machte und in der ZDF-Serie "Love Sucks" zu sehen war.