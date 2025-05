Into the Beat - Dein Herz tanzt

Als sie ihre neue Leidenschaft ihrem Vater gesteht, endet das in einem großen Streit. Er, der selbst schon ein bekannter Ballettstar war, verbietet seiner Tochter kategorisch, ihre Zeit und ihr Talent weiter an den Streetdance zu verschwenden. Auch ihre Ballettlehrerin Frau Rosebloom ist bestürzt.



Diese Reaktionen bringen Katya in einen schweren Konflikt. Zur Wahl stehen für sie dabei Anpassung oder Rebellion. Was sollte ihr mehr wert sein: der Balletterfolg und die Einheit der Familie oder dieses ungeahnte, neue Gefühl von persönlicher Freiheit? Und wie soll sie auf Marlons Plan reagieren, dem Beispiel der Streetdancer Jo und Pepper zu folgen und mit ihr an einem Casting für eine große Hip-Hop-Show teilzunehmen?