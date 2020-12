Anna verliebt sich leidenschaftlich in Philip Adams. Er ist zwar verheiratet, lebt aber von seiner Frau getrennt. Einer Affäre steht also nichts im Weg. Zufällig erfährt Anna jedoch, dass Philip seine Ehe nur vorgibt, um sein Junggesellendasein zu bewahren. Anna sinnt auf Rache: Sie lässt sich mit ihrem vermeintlichen Liebhaber überraschen - gerade als Philip ihr den ersehnten Heiratsantrag machen will.