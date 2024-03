Vietnamveteran Hank Deerfield erhält eines Morgens einen beunruhigenden Anruf: Die Militärbasis Fort Rudd meldet, sein Sohn Mike sei dem Stützpunkt unerlaubt ferngeblieben. Deerfield ist überrascht, da er Mike noch immer als Soldat im Irak wähnt. Als er aufgeklärt wird, dass sein Sohn vor einigen Tagen in die USA zurückkehren durfte und kurz darauf als vermisst gemeldet wurde, macht sich der ehemalige Militärpolizist auf den Weg zum Stützpunkt, um nach Mike zu suchen.



Zunächst finden sich außer seinem Handy keine Spuren des Verlorenen, und Vorgesetzte wie Kameraden spielen sein Verschwinden als Abenteuer herunter. Doch bald wird eine zerstückelte und verbrannte Leiche abseits des Militärgeländes gefunden - und als Mike identifiziert. Mithilfe der jungen Polizistin Emily Sanders geht Deerfield dem Mordfall nach, um herauszufinden, was seinem Sohn widerfahren ist. Gleichzeitig lässt der betroffene Vater beschädigte Foto- und Videodateien auf Mikes Handy von einem Computerexperten restaurieren.



Auf diese Weise erfährt er nach und nach und lediglich in Bruchstücken, wie Mikes Alltag im Irak ausgesehen hat. Deerfields Bild von seinem Sohn und auch sein bislang unverwüstlicher Glaube an die Vereinigten Staaten und die US Army geraten ins Wanken.



Der Titel "Im Tal von Elah" verweist auf die Bibelgeschichte vom Kampf des jungen David gegen den Riesen Goliath, die sich in jenem Tal von Elah im heutigen Israel abgespielt haben soll. Mit dem Kampf David gegen Goliath, den im Film der Schwächere nicht gewinnen kann, vergleicht Regisseur und Drehbuchautor Paul Haggis den Weg junger Soldaten in den Irakkrieg. Ihre Entsendung durch die USA beschreibt er als verantwortungslos, das Ausmaß der psychischen Schädigungen und Traumata als unabsehbar. Damit traut sich der Filmemacher an eines der sensibelsten Themen der amerikanischen Gegenwart heran.



Mit Tommy Lee Jones, Susan Sarandon (als Hanks Ehefrau Joan) und Charlize Theron ist das Antikriegsdrama hochkarätig besetzt. Vor allem Tommy Lee Jones brilliert als alter Militärhaudegen, der seinen Patriotismus über Jahrzehnte erhalten hat - bis er feststellen muss, dass die Armee nicht mehr die ist, der er einmal gedient hat, und nicht einmal der Krieg noch vergleichbar ist mit dem Krieg, den Deerfield selbst erlebte.



Paul Haggis gelang mit "Im Tal von Elah" erneut ein nachdenklicher, intensiver und kritischer Film. Bereits in seinem Regiedebüt "L.A. Crash" begeisterte der gebürtige Kanadier sein Publikum mit einer fast erschreckend direkten Sicht auf die häufig aus den Rudern laufende amerikanische Realität. Auch für den Erfolgsfilm "Million Dollar Baby" und die beiden 007-Abenteuer "Casino Royale" und "Ein Quantum Trost" schrieb Haggis mit an den Drehbüchern.



Für die Rolle des Hank Deerfield war ursprünglich Clint Eastwood vorgesehen, mit dem Haggis bereits bei "Million Dollar Baby" sowie den beiden Kriegsdramen "Flags of Our Fathers" und "Letters from Iwo Jima" zusammenarbeitete. Eastwood lehnte die Rolle ab, die daraufhin an Tommy Lee Jones vergeben wurde. Jones wurde für seine überzeugende Darstellung schließlich mit einer Oscarnominierung bedacht.